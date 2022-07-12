Türkiye ve BAE heyetleri yatırım çalıştayında bir araya gelecek: İş birliği uzaya taşınıyor!

Başkan Erdoğan, uzun bir aradan sonra şubat ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE'li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Al Jaber başkanlığında geniş katılımlı bir heyetin, yatırım ortamını yerinde incelemek üzere, Türkiye'yi ziyaret etmesi konusunda mutabakata varılmıştı.