İstanbul Valiliği sel bilançosunu açıkladı! Yardımlar hesaplara yatmaya başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu. Hayatı adeta felç eden yağış nedeniyle özellikle Esenyurt'ta su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İstanbul'da yaşanan su baskını ve sel felaketi sonrası İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı. İşte detaylar...
"18 MAHALLEDE 134 KONUT, 15 İŞ YERİ, 3 FABRİKA, 1 DERNEK BİNASI VE 1 CAMİ..."
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın 1. günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçemizdeki bazı ev ve işyerlerini su basmıştır. Mahallinde başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında; Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edilmiştir. Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve birikinti temizliği tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI
Yardım ödemelerinin başladığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemelerin ardından; AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, iş yerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır. An itibariyle 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapılmış olup, yardım ödemeleri devam etmektedir. Zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmiştir. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir.