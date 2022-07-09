Peş peşe dizildiler! İşte AKINCI TİHA filosu...

7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oldu.

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.