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    • Güncel
    • 09.07.2022 11:05
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    • 09.07.2022 11:16
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    Alman Deutsche Welle algı peşinde! Emniyet Genel Müdürlüğü 'silahlanma' yalanını rakamlarla patlattı

    Türkiye'de lisans almayı reddeden ve erişim engeli uygulanan Alman merkezli Deutsche Welle isimli yayın organı algı ve manipülasyon içerikli yayınlarına devam ediyor. Deutsche Welle'nin 'Bireysel silahlanma' haberi ile giriştiği algı operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    Silah yalanı patladı

    Son dönemde algı içerikli haberler peş peşe servis ediliyor.

    Geçtiğimiz ay CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'in,"Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala bireysel silahlanmadaki artış dikkat çekti" ifadeleriyle servis ettiği gerçek dışı haberin bir benzeri bu kez Alman yayın organı Deutsche Welle'den geldi.

    DW'DEN 'SİLAHLANMA' YALANI
    Türkiye'de lisans almayı reddeden ve erişim engeli uygulanan Alman merkezli Deutsche Welle isimli yayın organı algı ve manipülasyon içerikli yayınlarına devam ediyor.

    Deutsche Welle'nin 'Bireysel silahlanma' haberi ile giriştiği algı operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa çıkarıldı.

    DW Twitter üzerinden, "Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah var 2020'de 2 bin kişi silahla öldürüldü" ifadeleriyle algı içerikli bir haber paylaştı.

    EMNİYET RAKAMLARLA PATLATTI
    Deutsche Welle'nin 'Bireysel silahlanma' haberi ile giriştiği algı operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa çıkarıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü haberin gerçeği yansıtmadığını rakamlarla açıklarken şu ifadelere yer verdi:

    "Bazı basın yayın kuruluşlarınca bireysel silahlanmanın arttığı yönünde ayda bir tekrarlanan yalan haberler yüzünden aynı açıklamayı tekrar tekrar yaptığımız için özür dileriz.

    DAHA GEÇEN AY YALANLADIK
    Daha geçen ay, 07.06.2022 tarihinde, "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı ile verilen haberdeki bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin veriler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söz konusu iddialara yönelik yaptığımız açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdik.

    Ancak yine benzer bir şekilde, "Bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde bir internet sitesinde çarpıtma bilgilerle yer alan habere ilişkin aşağıdaki açıklamayı yayınlıyoruz.

    Üzgünüz ama bir sonraki ay da benzer şekilde çarpıtma bilgilerle benzer bir haber daha yazılacak ve biz yine aynı açıklamayı yapmak zorunda kalacağız.

    YALANLA MÜCADELE USANMADAN SÜRECEK
    Ama biz kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından bu konudaki yalan haberler ile mücadelemizi bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz.

    Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilmiştir. Bu şartlara haiz olmayanlara silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.

    ÜLKELERİN SİLAHLANMA ORANLARI
    Ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları şöyledir:

    İtalya %11,5

    Çek Cumhuriyeti %8,3

    Almanya %6,6

    İspanya %6,3

    Fransa %4,8

    Türkiye % 3

    Son beş yılın rakamlarına bakıldığında ve yaşanan Covid-19 salgını da göz önüne alındığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu görülmektedir.

    Ülkemiz genelinde;

    Kamu Görevlisi 244.184

    Emekli Kamu Görevlisi 198.428

    Can Güvenliği 53.312

    Meslek Mensubu 131.841

    olmak üzere toplam 627.765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır.

        Kendi kanunlarına göre silah taşımaya haiz bu kamu görevlilerinin birden fazla silah edinebilme ve bu silahları yıl içerisinde kendi aralarında devir etme hakları bulunmaktadır. Taşıma ruhsatlı silahların 185.153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturmaktadır.

        Yıl içerisinde düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir.

        Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir.

        2017 yılında olay sayısı 1.730 iken, 2021 yılında bu sayı 1.491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1.918 iken, 2021'de 1.633'e düşmüştür."
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        Haberler Güncel Alman Deutsche Welle algı peşinde! Emniyet Genel Müdürlüğü 'silahlanma' yalanını rakamlarla patlattı
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