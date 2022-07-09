Alman Deutsche Welle algı peşinde! Emniyet Genel Müdürlüğü 'silahlanma' yalanını rakamlarla patlattı

Son dönemde algı içerikli haberler peş peşe servis ediliyor.
Geçtiğimiz ay CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'in,"Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala bireysel silahlanmadaki artış dikkat çekti" ifadeleriyle servis ettiği gerçek dışı haberin bir benzeri bu kez Alman yayın organı Deutsche Welle'den geldi.
DW'DEN 'SİLAHLANMA' YALANI
Türkiye'de lisans almayı reddeden ve erişim engeli uygulanan Alman merkezli Deutsche Welle isimli yayın organı algı ve manipülasyon içerikli yayınlarına devam ediyor.
Deutsche Welle'nin 'Bireysel silahlanma' haberi ile giriştiği algı operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa çıkarıldı.
DW Twitter üzerinden, "Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah var 2020'de 2 bin kişi silahla öldürüldü" ifadeleriyle algı içerikli bir haber paylaştı.
EMNİYET RAKAMLARLA PATLATTI
Deutsche Welle'nin 'Bireysel silahlanma' haberi ile giriştiği algı operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa çıkarıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü haberin gerçeği yansıtmadığını rakamlarla açıklarken şu ifadelere yer verdi:
"Bazı basın yayın kuruluşlarınca bireysel silahlanmanın arttığı yönünde ayda bir tekrarlanan yalan haberler yüzünden aynı açıklamayı tekrar tekrar yaptığımız için özür dileriz.
DAHA GEÇEN AY YALANLADIK
Daha geçen ay, 07.06.2022 tarihinde, "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı ile verilen haberdeki bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin veriler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söz konusu iddialara yönelik yaptığımız açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdik.
Ancak yine benzer bir şekilde, "Bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde bir internet sitesinde çarpıtma bilgilerle yer alan habere ilişkin aşağıdaki açıklamayı yayınlıyoruz.
Üzgünüz ama bir sonraki ay da benzer şekilde çarpıtma bilgilerle benzer bir haber daha yazılacak ve biz yine aynı açıklamayı yapmak zorunda kalacağız.
YALANLA MÜCADELE USANMADAN SÜRECEK
Ama biz kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından bu konudaki yalan haberler ile mücadelemizi bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz.
Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilmiştir. Bu şartlara haiz olmayanlara silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.
ÜLKELERİN SİLAHLANMA ORANLARI
Ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları şöyledir:
İtalya %11,5
Çek Cumhuriyeti %8,3
Almanya %6,6
İspanya %6,3
Fransa %4,8
Türkiye % 3
Son beş yılın rakamlarına bakıldığında ve yaşanan Covid-19 salgını da göz önüne alındığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu görülmektedir.
Ülkemiz genelinde;
Kamu Görevlisi 244.184
Emekli Kamu Görevlisi 198.428
Can Güvenliği 53.312
Meslek Mensubu 131.841
olmak üzere toplam 627.765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır.