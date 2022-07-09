Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti yüzüne vuruldu: PKK'nın şehit ettiği doktora sessiz kaldı

Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünü siyasi şova dönüştürmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'da görevine giderken PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası neden sessiz kaldığı ise merak konusu oldu.

TTB İŞ BIRAKMA KARARI ALDI

Türk Tabipleri Birliği, Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Dün bize, 'Giderlerse gitsinler' diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz" denildi.