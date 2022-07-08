Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’u ağırladı

Dünya liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebilmek için sıraya girdi. Salı günü İtalya Başbakanı İtalya Başbakanı Draghi, Çarşamba günü Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dün de Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, Yeniden Asya girişimimizle kazan kazan anlayışımızla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

GEREKEN YAPILACAK

Başkan Erdoğan, Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesini aradı. Üzüntüsünü ifade ederek acılarını paylaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini açıkladı.