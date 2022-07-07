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    • 08.07.2022 01:36
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    Kurban bayramı öncesi trafik kilitlendi, otogarda adım atacak yer kalmadı! İstanbul trafiğinde son durum...

    Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otogardaki yoğunluk gece boyu sürdü. Ayrıca, Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolundaki araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.

    Kurban bayramı öncesi trafik kilitlendi

    Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu. Otogar girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk ise gece boyu sürdü.

    İSTANBUL BOŞALACAK GALİBA

    Ailesi ile birlikte Çanakkale'ye giden Yakup Karaca isimli bir vatandaş, "Oğlumuz Eymen'imiz evde ufak bir gürültüye uyanıyor ama dışarıdaki yüksek potansiyel sesi hiç duymuyor. Çanakkale'ye gidiyoruz teyzemiz var. Ben buraya uzun zamandan beri gelmiyordum. Şu kalabalığa bakınca İstanbul bayağı boşalacak galiba. Yani biz de bir fırsatı değerlendirelim dedik. Ufak bir kaçamak yapacağız Çanakkale'de. Oğlumuz Eymen ile ilk tatilimiz olacak" dedi.

    Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik "dron" ile havadan görüntülendi.
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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Güncel Kurban bayramı öncesi trafik kilitlendi, otogarda adım atacak yer kalmadı! İstanbul trafiğinde son durum...
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