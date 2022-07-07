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    • 07.07.2022 17:58
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    • 07.07.2022 18:07
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    Reyhanlı saldırısının baş faili Memet Gezer cezaevine gönderildi

    Son dakika haberine göre Reyhanlı'daki saldırının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Reyhanlı saldırısının baş faili artık kodeste

    Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

    Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

    Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

    Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

    Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti.

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