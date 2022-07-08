8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bugün Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2022? Bayramda borsa kapalı mı olacak?

Bayramda BIST açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı? Mübarek Kurban Bayramı tatiline az bir zaman kala açık olan yerler de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Arefe ve bayramda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak? İşte tüm merak edilenler!
BORSA İSTANBUL YARIN AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün resmi tatil oluyor. Bu nedenle Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak. Yani yatırımcılar saat 13.00'e kadar işlem yapabilecek.
BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.
Çarşamba ve perşembe günü açık olacak piyasalar, cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden tatile girecek.
Yatırımcılar, yarın öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.