Reyhanlı saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Uyuşturucu baronu Memet Gezer Türkiye'ye getirildi

09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.