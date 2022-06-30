Reyhanlı saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Uyuşturucu baronu Memet Gezer Türkiye'ye getirildi

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Memet Gezer
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi.
Yusuf Nazik
Söz konusu şahsın ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.