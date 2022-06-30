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    • 30.06.2022 09:00
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    Reyhanlı saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Uyuşturucu baronu Memet Gezer Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberi! Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

    takvim.com.tr
    Reyhanlı saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

    Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



    Memet Gezer

    Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi.

    Yusuf Nazik

    Söz konusu şahsın ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

        ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır.

        09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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