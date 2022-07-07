Adalet Bakanlığından 'Kurban Bayramı' genelgesi: İşte açık görüş yapılacak tarihler...

Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ TARİHİ VE ŞARTLARI

Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.