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    • 07.07.2022 09:52
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    Adalet Bakanlığından 'Kurban Bayramı' genelgesi: İşte açık görüş yapılacak tarihler...

    Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman? Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

    Adalet Bakanlığından ’Kurban Bayramı’ genelgesi

    Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

    CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ TARİHİ VE ŞARTLARI
    Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

    Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

    Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

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