Kahramanın ismiyle yaşatılıyor! Ömer Halisdemir'in ismi binlerce çocuğa verildi

O GECEDEN SONRA ÖMER HALİS İSMİNE KARAR VERDİLER

Baba Ahmet Boz, 15 Temmuz öncesine kadar, doğumunu bekledikleri erkek evlatları için Ömer Asaf ismini düşünüyordu. O geceden sonrası ise büyük bir şuurun neticesinde kararlarını değiştirdiler ve 12 Ağustos 2016'da doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi.

BOZ: "YİĞİTLİK ŞUURU EVLADIMIZDA YAŞASIN İSTEDİK"

Sabah'a konuşan Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.