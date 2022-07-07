Kahramanın ismiyle yaşatılıyor! Ömer Halisdemir'in ismi binlerce çocuğa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir unutulmuyor.
15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olan ve büyük bir kararlılıkla şehadete yürüyen görüntüsüyle hafızalara kazınan Ömer Halisdemir'in ismi, darbe girişimi sonrası doğan 11 bin 829 çocukta yaşatılıyor.
O GECEDEN SONRA ÖMER HALİS İSMİNE KARAR VERDİLER
Baba Ahmet Boz, 15 Temmuz öncesine kadar, doğumunu bekledikleri erkek evlatları için Ömer Asaf ismini düşünüyordu. O geceden sonrası ise büyük bir şuurun neticesinde kararlarını değiştirdiler ve 12 Ağustos 2016'da doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi.
BOZ: "YİĞİTLİK ŞUURU EVLADIMIZDA YAŞASIN İSTEDİK"
Sabah'a konuşan Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.
ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHADETE YÜRÜYEN O GÖRÜNTÜLERİ HAFIZAMIZA KAZINMIŞTI
15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını kaydeden Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.
İSMİNİ BİR KAHRAMANDAN ALDIĞINI BİLİYOR
Yeni Ömer Halislerin ülkeyi her türlü kötülükte koruyacağını belirten Boz, "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak.