Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çok boyutlu bir mesele olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin en çok, hak ve nesiller arası adalet boyutuyla ele alınması gerektiğini belirterek, "Böylelikle bizi başarıya götürecek en önemli aktör olan insanlığın vicdanını yeniden ayağa kaldırabiliriz." dedi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi" programında konuştu.

Dünyanın, sürdürülebilirlik kavramı etrafında bir dönüşüm sürecine adım attığını dile getiren Erdoğan, bu sürecin, hayatın istisnasız her alanının değişmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

İnsanlığın bugün ve yarın barış ve refah içinde yaşamasının, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle dünyanın korunmasına bağlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, iklim değişikliğinin, tüm ülkelerin ve uluslararası platformların ana gündem maddesi olduğunu anımsatarak, insanlığın durduğu bu kritik dönemeçte, ortaya koyacakları iş birliğinin gelecek için belirleyici olacağını söyledi.

Türkiye olarak, iklim değişikliği mücadelesinde son derece kararlı olduklarını belirten Erdoğan, geçen kasım ayında Paris İklim Anlaşmasına taraf olarak bu mücadeledeki konumlarını daha da güçlendirdiklerini, Türkiye'nin artık uluslararası arenada kilit ortaklardan biri olduğunu dile getirdi. Erdoğan, bu müşterek soruna, insanlığın tek ve büyük bir aile, dünyanın ise bu ailenin ortak evi olduğu anlayışıyla yaklaştıklarını anlattı.

"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN, DOĞAL KAYNAKLARIN, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN GELECEK KUŞAKLARA ULAŞMASINI SAĞLAMAK ÜZERE YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kıyı bölgelerinde artan nüfusun, sanayileşme, aşırı avlanma ve denizcilik faaliyetlerinin, deniz kirliliği ve ekosistemlerin tahribatı noktasında küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Deniz kirliliğinin yüzde 80'inin karasal kirleticilerden oluştuğunu dile getiren Erdoğan, Barselona Sözleşmesi kapsamındaki çalışmaların, Akdeniz Havzası'nın günde yaklaşık 730 ton plastikle kirletildiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Erdoğan, Akdeniz'de yüzen atığın yaklaşık yüzde 95'inin ve deniz tabanındaki çöpün yüzde 50'sinin plastik atık olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Plajlardaki deniz çöplerinin yüzde 60'ı, tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Deniz çöplerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için Sıfır Atık Mavi Projemizi bir seferberlik anlayışıyla başlattık. Tüm vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız hem projeye sahip çıktılar hem de önemli katkılar sundular. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. Üzülerek söylüyorum ki bunun 103 bin tonu plastik. Bugün 324 kıyı tesisinde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor. Denizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve tekneler 7/24 online takip ediliyor. Denizlerin temizliğinin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002'de 151'ken, bugün bu sayı 531'e çıktı. Biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların, tarihi ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak üzere yoğun çalışmalar yürütülüyor. 19 bölge, özel çevre koruma bölgesi ilan edildi."

"MEDENİYETİMİZ, TÜM DÜNYAYA ZENGİN BİR ÇEVRE AHLAKI MİRAS BIRAKMIŞTIR"

Emine Erdoğan, dünyanın tüm inançlarında, tüm kadim kültürlerde tabiatın, insanın yuvası, anavatanı olduğunu aktararak, insanın sadece maddi ihtiyaçlarını değil, manevi ihtiyaçlarını da doğadan karşıladığını belirtti. Anadolu topraklarının yüzyıllarca bu anlayışa ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, "Medeniyetimiz sadece bize değil, tüm dünyaya zengin bir çevre ahlakı miras bırakmıştır. Bu miras, doğayı korumakla yetinmemiş ihya etmiştir. Dünyanın ilk ve en mükemmel çevre nizamnamesi, ilk hayvan hastanesi, doğaya ve mahlukata adanmış sayısız vakıf, bu coğrafyanın ürünüdür." diye konuştu.

İhtiyaçları olan zihinsel dönüşümün, tüm medeniyetlerin tabiatla kurduğu ahlaklı ilişkinin ihya edilmesine bağlı olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdoğan, "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çok boyutlu bir meseledir. Bu meseleyi en çok, hak ve nesiller arası adalet boyutuyla ele almamız gerektiğine inanıyorum. Böylelikle bizi başarıya götürecek en önemli aktör olan insanlığın vicdanını yeniden ayağa kaldırabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'YE "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KÜLTÜREL OLARAK DA LİDERLİK ETMESİ" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, programda izletilen Sürdürülebilir Kalkınma başlıklı videoda yer alan Başkan Erdoğan'ın "Sadece kıtaların ve kültürlerin değil, aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktasıyız. Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede de en ön saflarda yer alıyoruz." sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Jeffrey Sachs, programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Sachs'ın dikkat çeken sözleri:

"First Lady, Bakan, Hükümetin seçkin üyeleri, akademik çevrelerden meslektaşlarım ve bayanlar ve baylar; bugün burada sizlerle birlikte olmanın ne kadar büyük bir zevk ve onur olduğunu söylememe izin verin.

Türkiye'ye ve tüm insanlığın en derin ve harika yerlerinden biri olan İstanbul'a geri döndüğüm için her zaman heyecan ve mutluluk duydum ve özellikle burada ailem ve torunumla birlikte olduğum için ve onlara ülkenizin güzelliklerini göstermeye başlayabileceğin için çok mutluyum. Şimdiden harika yemeklerin tadını çıkarıyorlar ve gözleri sonuna kadar açık. Benim ve eşimin ilk ziyaretimizde olduğu kadar heyecanlılar ve harika ülkenize her geldiğimizde bizim kadar heyecanlanıyorlar. Ve gerçekten de dünya çapında bilinen ve First Lady ile birlikte dünya çapında düzinelerce ülkenin deneyimlerinizden öğrenmek ve vizyonunuzu paylaşmak için bir araya geldiği Birleşmiş Milletlerin salonlarında yer almaktan büyük onur duyduğum sıfır atık mavi ekonomisinde First Lady'nin liderliğinde sürdürülebilir kalkınma konusundaki kararlılığınızdan çok ilham alıyorum.

2053 İÇİN PLANINIZ ÇOK ÖNEMLİ

Ben ayrıca çok da duygulandım ve bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 2053'de Türkiye için planınız, sürdürülebilir ekonomi ve toplum için bir plan veya 2053'e kadar tüm bu cesur hedeflere ulaşmak için karbondan arındırma planı. Bu önemli ve bütün bunlarda derin bir neden bulmamın sebepleri var. Bunun normal sebebi, dünya olarak bu gezegenin geleceği için çocuklarımız ve torunlarımız için gerekli değişiklikleri yapabileceksek, her yerde tüm uluslarımızın yüzyılın ortasına kadar net bir yol haritasına ihtiyaç duymasıdır. Çok zaman kaybettik, bu yüzden bu yol haritalarına ihtiyacımız var. İlham almamın normal nedeni bu. 2053 vizyonundan ilham almamın asıl nedeni, elbette 2053'ün, Türkiye'nin bu olağanüstü şehrin vekilharcı olarak 600. yıl dönümü olması. Bu oldukça büyük bir başarı, oldukça büyük bir başarı ve aynı zamanda oldukça büyük bir sorumluluk. Burası gezegendeki en ünlü yerlerden biri. Dünyada bunun gibi pek fazla yer yok. İstanbul, ondan önce Konstantinapol ondan önce de Bizans. Bu, tüm gezegendeki en büyük buluşma noktası, Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası, tüm Avrasya'nın en büyük, en popülist merkezi kıtasının veya tüm insanlığın kara kütlesinin büyük kavşağı. Tarih sahnesinin hayati bir yerinde. Bugün İstanbul, bildiğiniz gibi, Avrupa'nın en büyük şehri ve tüm gezegendeki en önemli yerlerden biri olmaya devam ediyor ve bu hem özel bir sorumluluk getiriyor, ama aynı zamanda özel bir ruh da yarattığını düşünüyorum.

Nispeten yeni bir ülkeden geliyorum. Elbette ülke olarak 225 yaşındayız yani nispeten genciz. ABD'de birçok yönden gerçekten olgunlaşamamışız. Bu uzun bir medeniyet değil, çok kısa bir zaman dilimi. Avrupalı sömürgecilerin gelişinden önce köklü toplumlar vardı, ama ne yazık ki onlar, çoğu zaman Avrupalı yerleşimciler tarafından yok edildiler. Yani derin kökleri olmayan bir toplumuz. Derin yapılarımız yok. 20 yıl düşündüm, 40 yıl, 30 yıl yaşadım, üzgünüm çünkü Harvard Üniversitesi 1636'da yapıldı. İstanbul, Konstantinopolis ondan yaklaşık bin yıl önceydi. Bizde öyle bir miras, bakış açısı ve bununla birlikte gelen kültürel sermaye yok. O yüzden Bakanı ya da First Lady'yi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye olan bağlılığını ve oynarken gördüğümüz o çok güzel videoyu izlediğimde fark ettim ki Türkiye'nin üstlendiği küresel rol, benim bakış açıma göre öyle basit bir şey değil, çok derin bir kültürel ve çok derin bir tarihsel farkındalığın yansımasıdır ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu süreklilik duygusuna ihtiyacımız var. Çünkü sadece kısa bir zaman patlamasında yaşadığımız hissine sahipsek, korkarım ki ABD bu yönde, karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmek için kültürel bir ruh bulamayacağız, bu yüzden gerçekten Türkiye'den sadece teknik liderliğinizi, uzmanlığınızı ve önde gelen iş dünyası ve üniversite yönetimlerindeki rolünü değil, aynı zamanda kültürel liderliğinizi de gerçekten yanımızda istiyoruz.

Bir dünya medeniyetinin parçasıyız, dünya toplumunun ve kültürünün liderleriyiz, çok eskilere dayanan bir anlayışımız ve temelimiz var ve bunun artık dünya için önemli olduğunu biliyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz diyebilmek cesaret ister. Çünkü o özel bakış açısına kesinlikle ihtiyacımız var ve siz onu sunuyorsunuz; bu sizde var, eşsiz. Dünyada belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda gerçekten iyi vakit geçirmiyoruz. Bu yıl, küresel siyasi düzeyde bu sorunlar hakkında endişelenmenin ellinci yıldönümü çünkü elli yıl önce dünya hükümetlerinin ilk toplantısı Stockholm'deydi. BM Konferansı ve İnsan Çevresi olarak adlandırıldı. Hükümetler bir araya geldiler ve dediler ki; "Biliyor musunuz? Bir sorunumuz var. Ekonomilerimiz büyüyor ama yoğun kaynak kullanımıyla gelişiyor. Fosil yakıtların yakılmasıyla çevreyi kirleterek sonlu gezegenimizin vadesini dolduruyor."

GÖZLERİMİZİ AÇARSAK KENDİMİZİ KURTARACAĞIZ

Elli yıl öncesi, eşim ve benim için de kayda değerdi çünkü o yıl kolej veya üniversitede birinci sınıf öğrencisiydik ve bundan tam 50 yıl önce iktisat öğrenimimin ilk yılımda bana 'Kırılacak Sınırlar' adlı bir kitap verildi ve bu Roma'nın iş liderleri tarafından yazılan, reklamı yapılan bir kitap. Kitapta küresel bir krizde olduğumuzdan bahsediyordu. Birinci sınıf öğrencileri olarak kitabı okuduk ve profesörüm bize dedi ki; merak etmeyin! Bu gerçek değil! Piyasa sorunu çözecek. Çünkü ben bir Amerikan fakültesinde ekonomi öğrencisiydim. İngilizler ve Amerikalılar buna inanıyordu. Sorunu pazar çözecek. İnsan değil, kültür değil, etik değil, piyasa denen bir şey. Aslında, ekonomimizin kurucusu Adam Smith, bizi doğru cevaba yönlendiren görünmez bir el olduğunu söylemişti. Bu arada, bunu dini anlamda, Hristiyan dini anlamda demek istedi, çünkü her şeyi çalıştıracak bir ilahi rehberin olduğuna inanıyordu, ancak piyasanın böyle olacağını düşünüyordu.

Çünkü bizi kurtaracak görünmez bir el yok. Sadece bunu yapmayı seçersek kendimizi kurtaracağız. Gözlerimizi açar ve 'Bu gerçek', 'Bu kaçınılamaz', 'Bu bir oyun değil', 'Bu ciddi' dersek kurtulacağız.

Stockholm'den 20 yıl sonra dünya, Real Earth Summit'te yeniden bir araya geldi. Bizi rotamıza koyan toplantının bu olması gerekiyordu, çünkü o zaman dünya hükümetlerinin sürdürülebilir kalkınma kavramına kendilerini adadığı zamandı. Bu inandığımız bir fikirdi. Başlığımda Sürdürülebilir Kalkınma Profesörü unvanını taşıyorum. Meslektaşlarım genelde bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Aslında, Kolombiya Üniversitesi'nde bu unvana sahip tek profesörüm çünkü bana şunu sormalarını istedim: Bu ne anlama geliyor? Ekonomi profesörünün ne olduğunu biliyorum, siyaset profesörünün ne olduğunu biliyorum, ama sürdürülebilir kalkınma profesörü? Fikir, ekonomi, politika, yer bilimleri, mühendislik ve destanların hepsinin bir araya getirildiği, müreffeh, sosyal olarak adil ve çevresel olarak sürdürülebilir bir dünyayı paylaşmaya yardımcı olmak için bir araya getirildiği daha bütünsel bir toplum vizyonudur. Ben bunu yeni bir tür entelektüel arayış, bütüncül bir ahlaki çaba ve pratik bir yaklaşım olarak görüyorum.

1992'de dünya hükümetleri bu fikri benimsediler ve çok önemli olduğunu düşündüğümüz üç anlaşma imzaladılar; Kasım ayında 27. toplantısını Mısır'da yapacak olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Çin'de yapılacak olan, ancak Çin'in sıfır Covid politikası nedeniyle Kanada'da yapılacak olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. Üçüncü anlaşma ise, Çölleşmeyle Mücadele Anlaşmasıdır, bu da kademeli kuru arazi bölgelerinin yayılmasıyla mücadele anlamına gelir. Peki, biliyor musunuz bayanlar baylar? Üç anlaşma var ama bunlardan hiç biri uygulanmadı.

Ben de neyin yanlış olduğunu görmek için kendi ülkeme bakıyorum. ABD'de Zirve, Kasım 1992'de İklim Anlaşmasını onayladı ve önümüzdeki 30 yıl boyunca kelimenin tam anlamıyla tek bir önemli yasayı geçirmedi. Neden? Niye? Siyasi sistem yozlaşmış olduğu için. Çünkü büyük petrol, gaz ve kömür şirketleri seçim giderlerini ödediği için siyaseti ele geçirmiş durumda. Senato enerji komitesi başkanı iki kömür şirketinin sahibi. Durum bu olduğu zaman iyi bir mevzuat alamazsınız. Daha çok kirli hava ve daha fazla emisyon alırsınız.

ABD'Lİ YOZLAŞMIŞ POLİTİKACILAR GERÇEĞİ SÖYLEMİYOR

Bakanın bize gösterdiği gibi, tarihsel olarak tüm dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla emisyondan kim sorumludur? ABD. Dünya nüfusunun sadece %4'ü olmamıza rağmen %25'i bizden kaynaklı. 6 kat daha fazla. Ama Amerikalılar bunu bilmiyorlar çünkü bizim yozlaşmış politikacılarımız söylemiyor. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir federal mevzuatımız yok. Ama ondan daha kötüsü de var! Senato biyolojik çeşitlilik sözleşmesini hiçbir zaman onaylamadı bile. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir politikacımız çıkıp dedi ki: 'Bizim özel arazimiz var. O topraklarda ne istersek yapabiliriz. Kimse ne yapacağını söylemeyecek. 'Bu nasıl bir felsefe? Dediler ki: Hayır! Kimse bize diğer türleri korumamızı söylemeyecek. Burası benim tarım arazim. Yani senato bunu asla onaylamadı bile. Bu, 400 yıl önce İngiliz filozof John Locke'tan çıkan korkunç bir fikir. 'Toprağınız sizin, hiçbir hükümet sizin toprağınızı alamaz' dedi ama çevre tahribatından haberi yoktu. 400 yıl sonra dünyanın nasıl olduğunu bilmiyordu. Ama ABD'de düşünmüyoruz. politikası, bu yüzden diğer türlerin korunmasını bile onaylamadık ve diğer türlerin yok edilmesi yolundayız.

TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER

Bildiğiniz gibi, şimdi bir milyon başka tür yok olma yolunda. Yakınınızda Napoli'de harika bir zoolojik merkezdeydik ve Akdeniz'in mercan resiflerini gördük, ama çok yakında ölecekler. Yaptığımız şey yüzünden onlarla birlikte bütün eko sistemde ölecek. Kirlilik, aşırı hasat, deniz suyunun ısınması, deniz suyunun asitlenmesi, tüm dünyadaki mercanları öldürüyor. Amerika ne yapıyor? Hiç bir şey. Haberleri bile yok. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller. Yani 30 yıl önce gerçek dünya zirvesini yaptık, bundan 20 yıl sonra, 10 yıl önce üçüncüsü başka bir zirveydi. Gerçek dünya zirvesinin sonuçlarını düşünmeye geldik, yine Brezilya'daydı. Genel Sekreter Bankimun'un özel danışmanı olduğum için bende katıldım. Hayatımda gittiğim en üzücü toplantıydı. Çünkü 1992'den 2012'ye kadar olanların bir incelemesiydi ve cevap hiçbir şeydi. Yön değiştirmedik. Çok konuştuk. Çok sayıda toplantı, çok sayıda duyuru, çok sayıda BM raporu, çok sayıda bilimsel çalışma ama sera gazlarının emisyonları artmaya devam etti. İklim ısınmaya devam etti. Türlerin yok edilmesi artmaya ve türlerin korunması azalmaya devam etti. Hiç bir şey. Bu yüzden hükümetler bence iyi bir karar aldı. Bunu kamuoyunun gündemine getirmemiz gerektiğini söylediler. Sadece anlaşmalar yapmakla kalmamalı, kamuoyunu da sürece dahil etmeliyiz. Bu yüzden Kolombiya hükümetinden, bunları insanlara tanıtmak için belirli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sahip olmamız gerektiğine dair çok doğru bir fikir geldi. Bunlar 2015'te kabul edildi ve aynı zamanda 2015'teki bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birkaç hafta sonra kabul edilen Paris anlaşmasının resimlerini gördük. Bir kez daha dünyanın nihayet doğru yolda olduğunu düşündük. Hayır. Beklediğimiz gibi olmadı. Çünkü ardından Donald Trump'ı seçtik. Bu arada oldukça tuhaf. Kesinlikle…

KORONAVİRÜSÜN ABD'DE LABORATUVAR ORTAMINDAN ÇIKMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR

Neyse buna girmeyeceğim. Sadece aynısını sizde yapmayın. Çünkü Donald Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan hemen çıkardı ve ardından pandemi vurduğunda ABD'yi DSÖ'den çıkardı. En önemli noktanın Çin ile ticaret savaşı başlatmak olduğunu düşündü, kesinlikle başlamamamız veya yapmamamız gereken bir şeydi. Böylece dünya giderek daha istikrarsız hale geldi. Bu güzel hedeflerimiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz ve Paris hedeflerimiz vardı ama sonra yine benim hükümetimin ve diğer hükümetlerin dikkati dağıldı. Ardından salgın geldi. Hala bunun nereden geldiğini merak ediyoruz. Belki de salgın ABD'nin biyolojik teknolojisinden. Tıp dergisi Lancet için iki yıl Komisyon Başkanlığı yaptım bu konuyu iki yıl çok dikkatli bir şekilde inceledim. Bunun ABD laboratuvarından çıkmış gerçek bir olasılık var. Araştırmamdan emin değilim, ama imkansız değil. Ama size bir şey söyleyebilirim. ABD konuşmuyor, bu yüzden bilmiyoruz çünkü birçok önemli soru vardı. Onlara sordum, diğerleri sordu ve ABD sadece sustu. Yani bu beni çok endişelendiriyor. Ama virüs nereden gelirse gelsin, yine ortalığı kasıp kavurdu.

Sizinki gibi turizme bu kadar bağlı bir ülke bir anda turizmde çöküş yaşadı. Dediğim gibi tüm gezegenin en dikkat çekici yerlerinden biri olan Sultanahmet Camii yakınında bir oteldeydik. Ve dün dükkan sahiplerine nasıl geçti pandemi dönemi diye sorduğumuzda, 2 yıl kapattık dediler. Hiçbir şey, sıfır, eve gittik. Yani bildiğiniz gibi ekonomik etkileri çok büyük oldu.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI DÜNYA İÇİN FELAKET

Şimdi bir de bu savaş çıktı. Karadeniz'de bir savaş. Bana Kırım Savaşı'nı hatırlatıyor. Ayrıca, hakkında bir şeyler bildiğimiz bir savaş… Bence bu savaş önlenebilirdi. Basit bir nedenden dolayı NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'a genişlemesine tamamen karşıydım. Sadece haritaya baktım ve Rusya için oldukça rahatsız edici olacağını gördüm. Peki, bunu neden yapalım? Sorun çıkarmak istemediğiniz sürece komşularınıza böyle yapmazsınız. Ama benim hükümetim çok fazla öz denetime sahip değil, bu yüzden 2008'de NATO'yu genişleteceğimizi söyledi ve Rusya 'Lütfen bunu yapmayın' dedi. Ve dediler ki; bunu yapacağız, lütfen bunu yapmayın dediler. Bunu yapacağız dediler. Ve 2014'ten itibaren ABD devasa silahlar göndermeye başladı. Ve Putin izliyordu; 'Ne yapıyorsun?' Silahlar milyarlarca dolar oldu ve ardından 2021'de Başkan Putin şöyle dedi: "Dur, yapma!"

Bu güvenliğimiz için bir tehdittir. Başkan Biden dedi ki: 'Seninle bu konuyu konuşmayacağız bile. Bu seni ilgilendirmez.'

Şaka mı yapıyorsun? Nasıl olur da Rusya'nın işi olmaz? Komşu ülkesini silahlandırıyorsun elbette Rusya ilgilenecek. Böylece bir savaş çıktı. Bu dünya için bir felaket. Bu korkunç. Savaş her zaman korkunçtur. Tabii ki Ukrayna için daha kötü, ancak Ukrayna'yı asla bu karmaşaya sokmamalıydık. Çünkü sağduyulu olup deseydik ki işimize devam edelim, savaş çıkmazdı. Ama savaş herkesi etkiledi. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir aracı rolü oynamaya çalıştığı için Türkiye'ye gerçekten derin ve özel bir teşekkür etmek istiyorum. gerçekten gerekli. Oynamaya çalıştığınız role ihtiyacımız var, yani her iki tarafla da tartışabilmek ve bir barış yolu bulabilmek. Biliyoruz ki müzakereler mart sonunda neredeyse tamamlanacaktı ki Ukrayna uzaklaşma kararı aldı. Neden bilmiyorum, belki ABD onlara geri adım atmalarını söyledi. Ancak onların geri dönmelerine ihtiyacımız var çünkü sürdürülebilir kalkınmanın yolunu yalnızca barış açabilir.

Şimdi her ülke kömür madenlerine yeniden başlıyor ve yeni şu yeni bu. Çünkü savaş olduğunda herkes bakış açısını kaybetti. Bu savaşın durması gerekiyor ve büyük bir güç, büyük ülke ve komşunuz olarak Rusya ile işbirliği yapmamız gerekiyor. İşbirliğine ihtiyacımız var. Karadeniz'de mutlak barışa ihtiyacımız var. Karadeniz ise aslında 1780'lere kadar uzanan bir çekişme ve savaş alanı olmuştur. Rusya birkaç kişiyi kışkırttı, İngiltere ve Fransa birkaç kişiyi kışkırttı ve şimdi ABD kışkırtıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki çoğu Amerikalı ne yazık ki haritada karadenizi bile gösteremez, buna rağmen kışkırtıyorlar ama ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sorunun büyük bir kısmı bu. Anlamı yok. Kültürü, varlığı, bu durumun ne kadar tehlikeli olduğu ve bu oyunun nasıl oynandığına dair bir fikirleri yok.

ÇİN'E DÜŞMAN OLMAMALIYIZ

Bu arada, İngilizler bugünlerde Amerikalılardan bile daha kötü çünkü eski imparatorluklarının hayalini kuruyorlar ve hala İngiliz İmparatorluğu olduklarını söylüyorlar ve 'Kazanacağız! Biz kazanacağız!, diye geziyorlar. sanki 1853'te savaşıyorlarmış gibi. Kırım Savaşı ile şimdiki arasındaki en büyük fark, Çar'ın nükleer silaha sahip olmamasıydı. Tüm konuşma şeklimiz şimdi aptalca. Hiç bir anlamı yok. Pervasız. Temelde işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu arada, küçük bir nokta daha, sonra sürdürülebilir kalkınmaya geri döneceğim. Çin düşmanı olmamalıyız. Bir başka büyük medeniyet, insanlığın neredeyse %20'si. Bizimki kadar eski bir medeniyet büyük bir medeniyet ve buna rağmen NATO dün ne dedi? Çin, değerlerimiz için bir tehdit. İnanmıyorum. Çin, değerlerimizin bir parçasıdır. Çin bizim değerlerimize ulaşabilir. Biz Konfüçyüsçülükten öğrenmeliyiz, onlar da bizden öğrenebilirler.

TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI HEYECAN VERİCİ

Dolayısıyla benim ricam sürdürülebilir kalkınma için işbirliğidir. Pratik bir deyişle, bu ne anlama gelir? Her ülkenin bir yol haritasına ihtiyacı var. Buradaki hükümetin bir tane çizmesi beni çok heyecanlandırıyor. Ve umarım akademide bizler, ki burası büyük üniversitelerin, büyük bilim adamlarının ve büyük mühendislerin ülkesidir, hükümetle 2053 yol haritasının belirlenmesine yardımcı olmak için yakın bir şekilde çalışacaktır. Bu son derece önemlidir. Oldukça ayrıntılı olması gerekiyor. Çünkü görünmez el diye bir şey yok. Karbonsuzlaştırma ve sıfır atık, burada bir vergi şurada bir fiyat ve ya orada yeni bir sözleşme belirlemekten gelmeyecek. Kamu yatırımı için bir vizyona ve bir plana ihtiyaç var. Altyapı için bir plana ihtiyaç var. Karadeniz bölgesinde büyük çevresel tehditlerle karşı karşıya olan topluluklar için bir plana ihtiyacı var.

Bu nedenle yol haritasının dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. ABD'nin bu konuda bu kadar korkunç olmasının bir başka nedeni de bu. Çünkü ABD'de ideoloji gerçekten piyasanın her şeyi çözdüğünü gösteriyor. Ancak burada ihtiyaç duyulan şey bir plandır. Ve sadece beş yıllık veya on yıllık bir plan değil, yüzyılın ortalarına yönelik bir plan, yani siz 30 yıl belirlediniz. Soruyu cevaplayabilecek 30 yıllık bir çerçeve oluşturmak için bunu kullanın. Örneğin 2053 yılında enerji kaynağımız nerede olacak?

Bu arada, bir yer de Karadeniz. Çünkü Karadeniz bir rüzgar santralidir. Bir sürü rüzgar. Bundan da öte, Karadeniz ve Kuzey Denizi'nin diapol olması gibi harika bir özelliği var. Bu nedenle, Kuzey Denizi'nde rüzgarlı olduğunda, Karadeniz durgun olur. Karadeniz rüzgarlı olduğunda, Kuzey Denizi sessiz olur. Ne demek mi istiyorum? İkisini bağlayın! Yani dengeyi bulun. Bir taraf, gün boyunca veya mevsim boyunca diğerinden rüzgar ve diğerinden elektron çeksin. Kısaca bu bölgesel bir işbirliği olmalıdır. Karadeniz'in kendisinde ilk işbirliği. İster inanın ister inanmayın, Rusya ve Ukrayna'nın arasında geçmeli. Ve Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan. Sahip olduğunuz bu harika tabanın üstüne koymak için işbirliğine ihtiyacınız var. Şimdiye kadar çok az bir kısmı alındı.

Aynı ülkelerin, yani Karadeniz'in tüm ülkelerinin işbirliğine de ihtiyacınız var, çünkü hepsi Karadeniz'in kirliliğine katkıda bulunuyor. Herkesin karadeniz'e dökülen besinlerle dolu, zehirli maddelerle dolu nehirleri var. Rusya'dan geliyor, Avrupa'dan geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Bunun da bir eko sistem olarak Karadeniz'i korumak için işbirliğine ihtiyacı var. Karadeniz ile birlikte tamamen birbirine bağlı olan Doğu Akdeniz olur. Dolayısıyla bu, başka bir bölgesel işbirliği meselesidir. Ancak ayrıntılı bir yol haritası hazırlamak, özel enerji yatırımcılarına rüzgarı destekleyecek, karbon fiyatına sahip olan veya sübvansiyona sahip olacak, vb. sağlamakla kalmayacak, ne kadar güneş enerjisi ne kadar rüzgar enerjisi olacak? Nerede olacak? Gibi sorulara da yanıt vermelidir. Her ayrıntıda değil, ancak kamu yatırımlarının ilerlemesine izin verecek kadar ayrıntılı. Burası mühendislerin ve inşaatçıların da ülkesi, bu yüzden binalar muazzam bir şekilde değişecek, şehirler ulaşımda, binada, atık yönetiminde ve döngüsel ekonomide değişecek. Bu yüzden sadece çevreci değil, aynı zamanda şehir ve iklim olan bir bakanlığınız var. Harika, doğru parçaları bir araya getirmişsiniz çünkü hepsi bir paket halinde bir araya geliyor. Dolayısıyla şehir içi ulaşımdaki değişimde elbette ki elektrikli araçlardan bahsetmiyorum bile. Gemiler, Marmara Denizi'nde veya Boğaz'da kısa mesafe için elektrikli olacak ve daha uzun gemiler için hidrojen üsleri olacak. Ve hidrojen ekonomisi önemli bir rol oynayacak. Demir-Çelik endüstriniz çok önemli bir kısımını hidrojene entegre edecek. Yani çok fazla teknolojik değişim var.

TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Bunun için üniversite hükümet bağı son derece önemlidir. Ülkeler öğrenimleri, araştırma ve geliştirmeleri ve teknolojik yenilik yapma kapasiteleri sayesinde gelişeceklerdir. Bu da Çin ve Rusya ile dost kalmak, Avrupa Birliği ile dost kalmak ve ABD ile dost kalmak için başka bir neden. Herkesle dost olun. Herkesin elinde bir parçası var. Kimse tek başına bu yapbozu tamamlayamaz. Hiç kimse tüm teknolojiye sahip değil. Tek başına ABD'nin ya da Avrupa ve ABD'nin teknolojinin anahtarı olduğu günleri geride bıraktık. Doğu Asya, kritik bir rol oynayacak olan tüm ileri teknolojilerde en az ABD kadar liderliğe sahiptir. Son olarak değinmek istediğim bir nokta, sadece Karadeniz bölgesindeki liderliğiniz, Avrupa ve Asya'nın mutlak merkezi ve köprüsü olarak liderliğiniz değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki liderliğiniz önem taşıyor. Çok sıkıntılı bir bölge. Bir sürü çatışmayla dolu bir bölge. Çoğu tamamen gereksiz, ABD zamanında çok kışkırttı. Ancak halen değişikliğe ihtiyaç duyan bir bölge. Bu ülke için bir başka büyük sorumluluk. Aynı zamanda ülke için de büyük bir ekonomik fırsat çünkü burası büyük bir kapasiteye, büyük altyapı geliştirme kapasitesine, inşaatçılara, girişimcilere, önde gelen akademisyenlere ve üniversitelere sahip bir ülke ve yanı başınızda yardıma ihtiyacı olan koca bir bölge var. Suriye, Irak ya da Ortadoğu'nun diğer bölgeleri çok büyük bir dönüşüm geçirecek ve Türkiye bunda çok büyük bir rol oynayacak.

O halde başladığım nokta ile sonlandırayım. Yönetiminiz için teşekkür ediyorum. Liderliğiniz için teşekkür ediyorum. First Lady, dünyadaki birçok insana ve diğer ülkelere ilham verdiğiniz için teşekkür ediyorum. ve lütfen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nda ve aşırı güçlü olan ESPSN Türkiye'de bize güvenin..."

Program sonunda Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sachs aile fotoğrafı çekildi. Programa bazı üniversitelerden akademisyenler de katıldı.