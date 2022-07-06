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    • 06.07.2022 11:49
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    • 06.07.2022 11:53
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    Kayıp kepçe operatörünün 9'uncu günde cenazesine ulaşıldı

    Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde katıldığı selle mücadele çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak kaybolan Okan Bayrak, 9 gündür kalabalık ekipler eşliğinde aranıyordu. Bayrak'ın cansız bedeni kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

    İHA
    Kayıp kepçe operatörünün cenazesi bulundu

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

    ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
    Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

    SUYUN TAHLİYESİNE DEVAM EDİLDİ
    Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma aram helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

    Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

    400 KİŞİLİK EKİP CESEDE RASTLADI
    Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı. Yapılan incelemede cesedin Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

    CENAZESİNİ BABASI TEŞHİS ETTİ
    Düzce Valisi Cevdet Atay, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Kayıp kepçe operatörünün 9'uncu günde cenazesine ulaşıldı
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