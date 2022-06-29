Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten istediğini aldı dünya basını manşete taşıdı: Erdoğan'ın zaferi

NYT: PUTİN'E DARBE

Türkiye'nin veto kararından vaz geçmesinin ABD Başkanı Biden için bir zafer olduğunu belirten New York Times, (NYT) bu gelişme için 'Başkan Vladimir V. Putin'e bir darbe oldu' yorumunda bulundu.

İki İskandinav ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılmak için başvuru yaptığını hatırlatan BBC haberinde 'Şimdi iki ülke Türkiye'nin bazı taleplerini kabul etti' ifadesi yer aldı.

'Türkiye'den Putin'in NATO'nuın genişlemesini engelleme hamlesine darbe' başlığını atan Newsweek, Türkiye'nin veto kararında ısrar etmesi durumunda iki ülkenin birliğe giremeyeceğini hatırlattı.

'Putin'in Ukrayna'yı işgali için öne sürdüğü birkaç nedenden biri de NATO'nun genişlemesini önleme arzusuydu' denilen haberde bunun Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmak için başvuru yapmaya sevk ettiğinin altı çizildi.

CNN de flaşında, "Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekleyeceğini duyurdu." ifadesine yer verdi.