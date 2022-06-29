Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten istediğini aldı dünya basını manşete taşıdı: Erdoğan'ın zaferi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığında Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson bir araya geldi.
Yaklaşık dört saat süren dörtlü zirvenin ardından taraflar ortak bildiriye imza attı.
Erdoğan, Stockholm ve Helsinki yönetiminin bu tutumundan geri adım atması ve bunu yazılı olarak bildirmesinin ardından NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı.
Dünya basınında birinci manşet olan bu gelişmeyi İngiliz Economist dergisi "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.
Derginin internet sayfasında yayımlanan yazıda, Başkan Erdoğan'ın futbolcu geçmişine gönderme yapıyor.
Economist, Finlandiya ile İsveç'e veto tehdidi hamlesinin futboldaki gibi bir 'profesyonel faul' olduğunu yazdı: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı uluslararası siyasette istediğini alabilmek için profesyonel faul yapmaktan kaçınmıyor. Geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine çelme takma girişimi de, üstelik de Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken, korkutucu olduğu kadar etkiliydi"