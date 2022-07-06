CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Atatürk'ten fazla CHP'nin başında kaldı, neyi başardı

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin konuştu.
6'LI BABANIZA SORUN
2023 yılınca yapılacak seçimlere ve altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa görüşmelerine' değinen Sevigen, "Altılı masadakiler Tayyip Erdoğan uğruna her şeyi kabul ediyorlar. Ben buradan gençlere sesleniyorum; babalarına, ailelerine sorsunlar. Meral Akşener'in devleti yönettiği dönemi, Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemleri sorsunlar, araştırsınlar. Eğer bu insanların yönettikleri dönemleri göz önüne getirsinler, gerçekten yönetmişlerse gitsinler oy versinler. Kemal Bey'i de biliyorlar, Atatürk'ten çok genel başkan oldu CHP'ye. Bir başarısı var mı? Türkiye teslim edilir mi bu 6'lıya? Buna baksın gençler." dedi.
CHP'DE AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI
Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren Sevigen, "CHP'de at izi it izine karıştı. 6'lı masada halkı ilgilendiren bir şey yok. Türkiye bu zihniyete teslim edilemez." diye konuştu.
Terör iltisaklı kişilere 'özgürlük' vaadinde bulunmasına da değinen Sevigen, "CHP insanlara kan ağlatacaksa Allah iktidar nasip etmesin" ifadelerini kullandı.
OY VERMEM
Vatandaşların 6'lı masanın adayını merak etmediğini, adayın isminin açıklansa da oy vermeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sevigen, "Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birisi çıkarsa ben o zaman da oy vermedim yine vermem." dedi.