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    • 07.07.2022 00:07
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    CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Atatürk'ten fazla CHP'nin başında kaldı, neyi başardı

    CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber canlı yayınında CHP'nin anatomisini çizdi. Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masayı yerden yere vuran Sevigen, gençlere de çağrıda bulunarak, "Bu insanların geçmişte yönettikleri dönemleri babalarına sorarak göz önüne getirsinler. Bir başarısı var mı? Türkiye teslim edilir mi bu 6'lıya?" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Sevigen, "Atatürk'ten fazla CHP'nin başında kaldı, neyi başardı?" diyerek tepki gösterdi.

    Sevigen, Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu

    CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin konuştu.

    6'LI BABANIZA SORUN

    2023 yılınca yapılacak seçimlere ve altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa görüşmelerine' değinen Sevigen, "Altılı masadakiler Tayyip Erdoğan uğruna her şeyi kabul ediyorlar. Ben buradan gençlere sesleniyorum; babalarına, ailelerine sorsunlar. Meral Akşener'in devleti yönettiği dönemi, Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemleri sorsunlar, araştırsınlar. Eğer bu insanların yönettikleri dönemleri göz önüne getirsinler, gerçekten yönetmişlerse gitsinler oy versinler. Kemal Bey'i de biliyorlar, Atatürk'ten çok genel başkan oldu CHP'ye. Bir başarısı var mı? Türkiye teslim edilir mi bu 6'lıya? Buna baksın gençler." dedi.

    CHP'DE AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI

    Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren Sevigen, "CHP'de at izi it izine karıştı. 6'lı masada halkı ilgilendiren bir şey yok. Türkiye bu zihniyete teslim edilemez." diye konuştu.

    Terör iltisaklı kişilere 'özgürlük' vaadinde bulunmasına da değinen Sevigen, "CHP insanlara kan ağlatacaksa Allah iktidar nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

    OY VERMEM

    Vatandaşların 6'lı masanın adayını merak etmediğini, adayın isminin açıklansa da oy vermeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sevigen, "Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birisi çıkarsa ben o zaman da oy vermedim yine vermem." dedi.

        AKŞENER'E TEPKİ

        Konuşmasının devamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan Sevigen, "Akşener'i ciddiye almıyorum. Yüzde 17-18 oyu olduğunu hiç tahmin etmiyorum. En çok gözlem yapanlardan birisiyim. Ben sokaktan geliyorum, insanlardan başka bir özelliğim yok. Çok fazla param yok, profesör değilim ama sokağın nabzını çok iyi tutarım. Akşener'in yüzde 15-16 alacaklarınıu hiç tahmin etmiyorum. Geçen seçimden önce de yüzde 20 diyorlardı yüzde 7 aldı. Şimdi de yüzde 16 diyorlar, alacakları en fazla 7-8. Daha fazla oy alacaklarını düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı..
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        Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
        Haberler Güncel CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Atatürk'ten fazla CHP'nin başında kaldı, neyi başardı
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