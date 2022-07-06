CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Atatürk'ten fazla CHP'nin başında kaldı, neyi başardı

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin konuştu.

6'LI BABANIZA SORUN

2023 yılınca yapılacak seçimlere ve altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa görüşmelerine' değinen Sevigen, "Altılı masadakiler Tayyip Erdoğan uğruna her şeyi kabul ediyorlar. Ben buradan gençlere sesleniyorum; babalarına, ailelerine sorsunlar. Meral Akşener'in devleti yönettiği dönemi, Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemleri sorsunlar, araştırsınlar. Eğer bu insanların yönettikleri dönemleri göz önüne getirsinler, gerçekten yönetmişlerse gitsinler oy versinler. Kemal Bey'i de biliyorlar, Atatürk'ten çok genel başkan oldu CHP'ye. Bir başarısı var mı? Türkiye teslim edilir mi bu 6'lıya? Buna baksın gençler." dedi.