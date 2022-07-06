Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'u kabul etti! Gösteri uçuşunu izlediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yaakob, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti.
Bakan Akar'ın eşlik ettiği Malezya Başbakanı Yaakob, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. MKE'yi ziyaret eden Yaakob'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ
Fişek üretim hattını gezen, MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 155 mm YAVUZ Obüsü, 105 mm havadan taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN'ı ve 20 mm Yakın Hava Savunma Sistemi'ni inceleyen Yaakob'a faaliyetlere ilişkin brifing verildi.