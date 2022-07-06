Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'u kabul etti! Gösteri uçuşunu izlediler





GÖSTERİ UÇUŞUNU İZLEDİ

Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izleyen Yaakob ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

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