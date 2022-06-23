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    • Güncel
    • 23.06.2022 18:02
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    • 23.06.2022 18:13
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    Son dakika: Bakan Akar'dan flaş tahıl koridoru açıklaması! İstanbul’da hareket merkezi planı gündemde

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var." dedi.

    Bakan Akar’dan flaş tahıl koridoru açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var. Biz kolaylaştırıcı rolü üstleniyoruz.

    KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

    Ülkemize olan güveni rahatlıkla söyleyebilirim. Tarafların bize ciddi bir güveni var. Bizim temennimiz bir an önce tahıl yüklü gemilerin limanlardan güvenli bir şekilde ayrılmasıdır, buna çalışıyoruz.

    Ateşkesin sağlanması için gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim orada uçaklarımız var, uçaklarımız konusunda da ciddi ilerlemeler oldu. Bu konuda taraflarda yapılabilecekleri konusunda bizimle iş birliği anlayışında.

    İNGİLTERE İLE TEMAS

    İngiltere savunma bakanı resmi davetlimiz olarak misafirimiz oldu. Kendileri ile kapsamlı, olumlu görüşmeler yaptık. Birçok konuda anlayış birliğimiz olduğunu gördük.

        Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, millet olarak sıkıntı çektiğimizi ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımızı İsveç ve Finlandiya bağlamında hassasiyetimizi dile getirdik.

        Avrupa'nın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'nın Rusya tarafından işgale uğraması, buğday fiyatlarını son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı. Ukrayna'nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılmasında güçlük yaşanırken Türkiye sorunun çözümü için öncü oldu.

        MSB YETKİLELERİ RUSYA'YA GİDECEK

        Gıda krizinin hızla yayılmasının ardından gözler Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılacağı toplantı önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu hafta içinde de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet tahıl krizinin çözümü için Rusya'ya gidecek.

        BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

        Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir BM planı olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin BM planını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da BM çatısı altında yapmamızda fayda var" demişti. Söz konusu koridor için Rusya'nın cevabını beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Dörtlü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada detaylı bir biçimde ele alınacak. Burada BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ile Ukrayna'da olacak. Dolayısıyla herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu temin etmesi gerekiyor" demişti.
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        Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar'dan flaş tahıl koridoru açıklaması! İstanbul’da hareket merkezi planı gündemde
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