İndirim yerine bindirim! Ara zam sonrası 'asgari ücret' fırsatçılığı: Marketler neyin peşinde?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, asgari ücrete yüzde 30'a varan bir ara artış yapıldığını duyurmuş, 4 bin 253 lira olan asgari ücret miktarının 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıklamıştı.
Söz konusu kararın ardından başta zincir marketler olmak üzere birçok kurum, sattığı ürünlere çeşitli oranlarda zam yapmıştı.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulundu.
"BİRİLERİ MÜDAHALE EDİYOR"
Asgari ücret zammı sonrası etiketlerin değiştiğini kendisinin de tespit ettiğini söyleyen Ağaoğlu, "Özellikle tüketiciyi rahatsız eden sadece zamlar değil, fiyatı belirleyen en önemli iki unsur vardır; arz ve talep. Buna birileri müdahale ediyor. Sadece zincir marketler demeyeceğim. Ayçiçek yağı fiyatları çok hızlı zamlandı, gerekçeleri açıktı; hammadde fiyatı artıyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında, 'Limanlar kapatıldı, Türkiye'ye gelemeyecek' diye bir söylenti yayıldı. Bu söylentiyi yaymanın cezası hapistir, TCK 237'ye göre. Çünkü o gün akşama doğru fiyatlar yükseldi marketlerde, raflarda. Ürünleri raflardan indirip depolara çektiler, daha sonra yeni fiyatlarla yeniden raflara koydular. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.