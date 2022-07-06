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    • 07.07.2022 00:06
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    İndirim yerine bindirim! Ara zam sonrası 'asgari ücret' fırsatçılığı: Marketler neyin peşinde?

    Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası, marketlerin etiketlerde yaptıkları 'yukarı' yönlü değişiklikler tepkileri de beraberinde getirdi. Artık 'ahlaksızlık' boyutuna ulaşan bu duruma ilişkin Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat artışlarının istihbarat tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Market mi yapıyor? Arkasındaki büyük toptancı mı yapıyor? Yoksa el birliğiyle mi yapılıyor? Bunların incelenmesi lazım" dedi.

    Ara zam sonrası ’asgari ücret’ fırsatçılığı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, asgari ücrete yüzde 30'a varan bir ara artış yapıldığını duyurmuş, 4 bin 253 lira olan asgari ücret miktarının 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

    Söz konusu kararın ardından başta zincir marketler olmak üzere birçok kurum, sattığı ürünlere çeşitli oranlarda zam yapmıştı.



    Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulundu.




    "BİRİLERİ MÜDAHALE EDİYOR"
    Asgari ücret zammı sonrası etiketlerin değiştiğini kendisinin de tespit ettiğini söyleyen Ağaoğlu, "Özellikle tüketiciyi rahatsız eden sadece zamlar değil, fiyatı belirleyen en önemli iki unsur vardır; arz ve talep. Buna birileri müdahale ediyor. Sadece zincir marketler demeyeceğim. Ayçiçek yağı fiyatları çok hızlı zamlandı, gerekçeleri açıktı; hammadde fiyatı artıyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında, 'Limanlar kapatıldı, Türkiye'ye gelemeyecek' diye bir söylenti yayıldı. Bu söylentiyi yaymanın cezası hapistir, TCK 237'ye göre. Çünkü o gün akşama doğru fiyatlar yükseldi marketlerde, raflarda. Ürünleri raflardan indirip depolara çektiler, daha sonra yeni fiyatlarla yeniden raflara koydular. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.



        ROKET GİBİ YÜKSELEN FİYATLAR, NEDEN PARAŞÜTE TAKILDI? NEDEN İNMİYOR?
        Ayçiçek yağlarındaki artışa değinen Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta global ölçekte ayçiçek ham yağ fiyatlarının tonu 2150 dolardan bin 500 dolara düştü. 650 dolar düştü, yüzde 30 indirim oldu. Roket gibi fiyatlar, neden paraşüte takıldı? Neden inmiyor? 10 liraya süt kalmadı, üreticideki fiyatı süt 7 lira. Çiğ süt satış fiyatı 15 liraydı, şişe süt 23 lira 90 kuruş. 21 liraya olan markalar da vardı. Ben bizzat marketleri geziyorum, fiyatlar arttı. Bizi zincir marketlere sokmuyorlar kamerayla. Bugün bir küçük esnafın yanına giderek, 'Fiyatlarda artış var mı?' dedik, 'Evet bilgi geldi, büyük bir firma yeni bir fiyat listesi gönderecekmiş.' dedi bize" ifadelerini kullandı.





        HUKUKİ DEĞİL, AHLAKSIZLIK!
        Türikiye'nin koronavirüs döneminde üstlendiği ağırlığın hatırı sayılır bir ağırlık olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Bu mesele istihbarat birimlerinin incelemesi gereken bir mesele. Organize... Market mi yapıyor? Arkasındaki büyük toptancı mı yapıyor? Yoksa el birliğiyle mi yapılıyor? Bunların incelenmesi lazım. Serbest piyasa ekonomisi deyip saklanmayın. Standart gıdamız, tuvalet kağıdımızın fiyatı artmış. Bu hukuki değil, ahlaksızlık." diyerek sözlerini noktaladı.
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