İndirim yerine bindirim! Ara zam sonrası 'asgari ücret' fırsatçılığı: Marketler neyin peşinde?







"BİRİLERİ MÜDAHALE EDİYOR"

Asgari ücret zammı sonrası etiketlerin değiştiğini kendisinin de tespit ettiğini söyleyen Ağaoğlu, "Özellikle tüketiciyi rahatsız eden sadece zamlar değil, fiyatı belirleyen en önemli iki unsur vardır; arz ve talep. Buna birileri müdahale ediyor. Sadece zincir marketler demeyeceğim. Ayçiçek yağı fiyatları çok hızlı zamlandı, gerekçeleri açıktı; hammadde fiyatı artıyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında, 'Limanlar kapatıldı, Türkiye'ye gelemeyecek' diye bir söylenti yayıldı. Bu söylentiyi yaymanın cezası hapistir, TCK 237'ye göre. Çünkü o gün akşama doğru fiyatlar yükseldi marketlerde, raflarda. Ürünleri raflardan indirip depolara çektiler, daha sonra yeni fiyatlarla yeniden raflara koydular. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.