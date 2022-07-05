Marketler ayçiçek yağında fiyatları neden düşürmüyor? A Haber canlı yayınında açıkladı: Vurgun var

Dünya gıda konusunda kavrulurken onlarda buradaki yandaşları ile beraber piyasayı kötü emellerine alet ediyorlar. Burada çok büyük bir vurgun var. 100 milyonun üzerinde bir para kazandılar. Burada fiyatları da kendileri yükseltti. Şu anda düşen fiyattan bile 30 milyon para aldılar. Böyle bir kazanç yok burada vurgun var. Bunun adını da serbest piyasa yaptılar."

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