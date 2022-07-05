Marketler ayçiçek yağında fiyatları neden düşürmüyor? A Haber canlı yayınında açıkladı: Vurgun var

Ham maddesinin tonu 2 bin 150 civarında olan ve bin 500 dolara kadar düşen yağın fiyatı düşmüyor ve vatandaş hala fahiş fiyatlara ayçiçek yağı satın alıyor.
Peki etiketler neden düşmüyor? İşte Ömer Demir'in sözleri:
"Bakın bu insanlar iyi niyetli değiller. Bunlar 'fiyatlar düştü ama elimizde var' diyorlar. Bunları sattıktan sonra yeni ürün geldiğinde fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Peki elinde mal varsa neden fiyat yükseldiğinde eski fiyattan satmıyorsun?
Siz vurguncusunuz, siz vatandaşı canından bezdirmek istiyorsunuz. Bunu stokçular, karaborsacılar yapıyorlar. Bunu bir çok defa yaşadık ve gördük. Birkaç ay önce 'ayçiçek yağı yokmuş gibi' sıkıntı çıkardılar. 100 TL olan yağın 200 TL'ye çıkardılar. Oyunlarıyla vatandaşı marketlere hücum ettirdiler.