Havai fişek patlatırken ortalık savaş alanına döndü! ABD'de dehşet anları





Bahçede bulunan aile çocuklarını hızla kucaklarına alarak eve doğru kaçtı. Dehşet anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, ilk havai fişeğin yanlış patlaması sonucu havai fişeklerin bulunduğu kutunun alev aldığı ve tüm hava fişeklerin patladığı görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.