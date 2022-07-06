AİHM gündeminde bulunan dosyalar 8-10 yılda karara bağlanırken AİHM Büyük Daire, önünde bekleyen dosyaları 2 yılda karara bağlarken, Osman Kavala ile ilgili kararını 3 ay gibi kısa sürede verilmesinin nedeni ise merak konusu oldu.

KAVALA DOSYASINA ÖNCELİK TANINDI

Büyük Daire, önünde halihazırda derdest dosyaların tamamına yakını Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde ve bir kısmı ise en az bir yıl önce gelmiş olmasına rağmen Büyük Daire, Kavala dosyasına öncelik tanıdı.

KARAR KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIKLANACAK

AİHM Büyük Daire'nin kararlarını bir ay öncesinden verdiği ancak gerekçeli karar metninin geç açıklandığı belirtiliyor. AİHM'nin bir ay önce verdiği tahmin edilen kararın açıklanma tarihi de dikkat çekiyor.