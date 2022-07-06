Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kızıl Soros davasında kararını açıklamaya hazırlanıyor. AİHM, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı ihlal prosedürü kapsamında yaptığı değerlendirmesinin neticesini 11 Temmuz tarihinde açıklayacak. Strasbourg'daki mahekeme tarafından yapılan açıklamaya göre; duruşma Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
KIZIL SOROS DOSYASI AİHM'E GÖNDERİLDİ
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmamasına karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı. İhlal prosedürü gereği olarak Kavala dosyası yeniden AİHM'ye gönderilmişti.
AİHM'nin 17 hâkiminin oluşturduğu Büyük Daire Pazartesi günü yapılacak duruşmada Kavala hakkında verdiği kararın yerine getirilip getirilmediği konusunda hüküm verecek.
KARAR NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?
AİHM önünde bekleyen 80 bin dosya ve AİHM Büyük Daire'nin önünde bekleyen 22 dosya bulunmasına rağmen Osman Kavala ile ilgili kararın öne çekilmesi dikkat çekiyor.
AİHM gündeminde bulunan dosyalar 8-10 yılda karara bağlanırken AİHM Büyük Daire, önünde bekleyen dosyaları 2 yılda karara bağlarken, Osman Kavala ile ilgili kararını 3 ay gibi kısa sürede verilmesinin nedeni ise merak konusu oldu.
KAVALA DOSYASINA ÖNCELİK TANINDI
Büyük Daire, önünde halihazırda derdest dosyaların tamamına yakını Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde ve bir kısmı ise en az bir yıl önce gelmiş olmasına rağmen Büyük Daire, Kavala dosyasına öncelik tanıdı.
KARAR KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIKLANACAK
AİHM Büyük Daire'nin kararlarını bir ay öncesinden verdiği ancak gerekçeli karar metninin geç açıklandığı belirtiliyor. AİHM'nin bir ay önce verdiği tahmin edilen kararın açıklanma tarihi de dikkat çekiyor.