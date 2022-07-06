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    • Güncel
    • 06.07.2022 09:50
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    • 06.07.2022 10:26
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    AİHM'in Kızıl Soros aşkı pes dedirtti: 22 dosyayı pas geçti, Kavala'yı seçti

    Gündeminde bekleyen 22 dosya bulunan AİHM Büyük Daire, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile ilgili kararını 3 ay gibi kısa bir sürede vermeye hazırlanıyor. Kararın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 4 gün önce açıklanacak olması da dikkat çeken başka bir ayrıntı olarak ön plana çıktı.

    AİHM Kızıl Soros için elini çabuk tutuyor

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kızıl Soros davasında kararını açıklamaya hazırlanıyor. AİHM, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı ihlal prosedürü kapsamında yaptığı değerlendirmesinin neticesini 11 Temmuz tarihinde açıklayacak. Strasbourg'daki mahekeme tarafından yapılan açıklamaya göre; duruşma Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

    KIZIL SOROS DOSYASI AİHM'E GÖNDERİLDİ
    Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmamasına karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı. İhlal prosedürü gereği olarak Kavala dosyası yeniden AİHM'ye gönderilmişti.

    AİHM'nin 17 hâkiminin oluşturduğu Büyük Daire Pazartesi günü yapılacak duruşmada Kavala hakkında verdiği kararın yerine getirilip getirilmediği konusunda hüküm verecek.

    KARAR NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?
    AİHM önünde bekleyen 80 bin dosya ve AİHM Büyük Daire'nin önünde bekleyen 22 dosya bulunmasına rağmen Osman Kavala ile ilgili kararın öne çekilmesi dikkat çekiyor.

    AİHM gündeminde bulunan dosyalar 8-10 yılda karara bağlanırken AİHM Büyük Daire, önünde bekleyen dosyaları 2 yılda karara bağlarken, Osman Kavala ile ilgili kararını 3 ay gibi kısa sürede verilmesinin nedeni ise merak konusu oldu.

    KAVALA DOSYASINA ÖNCELİK TANINDI
    Büyük Daire, önünde halihazırda derdest dosyaların tamamına yakını Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde ve bir kısmı ise en az bir yıl önce gelmiş olmasına rağmen Büyük Daire, Kavala dosyasına öncelik tanıdı.

    KARAR KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIKLANACAK
    AİHM Büyük Daire'nin kararlarını bir ay öncesinden verdiği ancak gerekçeli karar metninin geç açıklandığı belirtiliyor. AİHM'nin bir ay önce verdiği tahmin edilen kararın açıklanma tarihi de dikkat çekiyor.

        AİHM kararını Kurban Bayramı'nın 3. Günü olan 11 Temmuz tarihinde açıklayacağını duyurdu. Müslümanlar için kutsal bir gün olan ve Türkiye'de resmi tatilin olduğu Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü kararın açıklanacak olması tepkilere neden oluyor.

        AİHM bu güne kadarki 60 yılı aşkın tarihinde Hristiyanların dini bayramlarında ve diğer önemli günlerinde bir karar açıklamadığı ise dikkat çekiyor.

        15 TEMMUZ'DAN SADECE 4 GÜN ÖNCE
        Ayrıca kararın 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sadece 4 gün önce açıklanmasının planlanması da başka manidar bir nokta. AİHM'nin 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıldönümüne 4 gün kala kararın açıklanmasının bilinçli olarak yapıldığı belirtiliyor.

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        Haberler Güncel AİHM'in Kızıl Soros aşkı pes dedirtti: 22 dosyayı pas geçti, Kavala'yı seçti
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