Sanığın, TCK 312. maddesinde belirtilen cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettiği konusunda vicdani kanaat getirildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Sanık Mehmet Osman Kavala hakkında 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de devletin güvenliği, iç veya dış siyasi yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken hangi bilgilerin veya yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemleri ile açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hangi bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiği veya açıkladığı ortaya konulamadığından ve sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran, kesin ve yeterli delil bulunmadığından, sabit bulunmayan atılı suçtan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince sanığın CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraat etmesi gerektiği kabul edilmiştir."

Kararda, Gezi olayları kapsamında o dönem ismi Başbakanlık Çalışma Ofisi olan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nin önünde toplananların ofisi korumakla görevli emniyet güçlerine taşlı, sopalı, molotoflu, ses bombalı, havai fişekli, sapan ve bilye ile saldırması ve hatta iş makinesi kullanmasının, oluşan cebir ve şiddetin hükümete karşı yöneltildiğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Gerekçeli kararda, diğer sanıklarla ilgili de detaylı değerlendirmeler yer alıyor.