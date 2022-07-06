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    • 06.07.2022 09:37
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    • 06.07.2022 09:37
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    İstanbul'da düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi

    Son dakika haberleri... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir daireye düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

    Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Tam 120 kilo...

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari ve fiziki takip neticesinde şüpheli S.T'nin yurt dışından temin ettiği uyuşturucuya piyasaya süreceğini belirledi.

    Şüpheliyi 5 ay boyunca takip eden ekipler, S.T'nin uyuşturucuyu Esenyurt'ta kiraladığı bir dairede sakladığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

    Yapılan aramada, 120 kilogram eroin, 5 kilo metamfetamin, 22 fişek ile vakum makinesi, hassas terazi, pres kalıbı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    SUÇ KAYDI OLMAYAN KİŞİ ADINA EV KİRALADI
    Şüphelinin, dikkat çekmemek için insan hareketinin yoğun olduğu bir bölgeden seçtiği daireyi suç kaydı bulunmayan ve ailesiyle yaşayacağını beyan eden başka bir kişi adına tuttuğu belirlendi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli S.T. tutuklandı.

    Olayla ilgisi olan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi
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