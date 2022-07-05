SON DAKİKA: TOGG yol testinde görüntülendi! TOGG'un solladığı aracın sürücüsü konuştu: Aracımı satıp sıraya yazılırım

Videoda kamuflajlı şekilde görüntülenen TOGG C-SUV'un 190 km/s'nin üzerindeki hızlara çok kısa sürede ulaşabilmesi dikkatleri çekti.
İşin ilginç yanı videoyu çeken kişinin de TOGG C-SUV'la aynı segmentte yer alan performanslı bir Elektrikli Otomobil kullanmasıydı. Videonun sahibi Savaş Keşcioğlu o anları anlattı.
Üç senedir 400 HP gücünde 700 Nm torka sahip Jaguar I-PACE kullandığını belirten Keşcioğlu o anları şöyle anlattı: "İstanbul yönünde Osmangazi Köprüsü'ne doğru seyrederken saat 23.45-23.50 gibi TOGG'u gördük.
O anda 90 km/s sabit hızla gidiyorduk. TOGG'da iki kişi vardı, biz de iki kişiydik. Gördükten sonra heyecanla hızlanarak TOGG'u yakalamaya ve videosunu çekmeye başladık.