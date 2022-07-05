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    • 05.07.2022 09:04
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    Operasyonda hareketli anlar: Kaçan şüpheli takip sonucu yakalandı

    İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda polisi kapıda gören şüpheli arka kapıdan kaçtı. Sokak aralarında bir süre devam eden takip sırasında uyarı ateşi açan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kovalamaca sırasında yere düşen bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

    İstanbul’da hareketli anlar: Kaçan şüpheli yakalandı

    İstanbul'da il genelinde daha önceden belirlenen adreslere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı operasyon düzenledi.

    Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki daireye yapılan baskında ise hareketli dakikalar yaşandı. Dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak girmeye çalışan özel harekat polisini gören şüpheli, bu sırada arka kapıdan kaçtı.

    POLİS ŞÜPHELİYİ DURDURMAK İÇİN UYARI ATEŞİ AÇTI
    Polis, kaçan şüphelinin peşine takılarak sokak aralarında bir süre kovaladı. Ekipler, şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bir süre sonra şüpheli sokaktaki yeşillik alandan tekrar kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

    Takip sırasında bir polis memuru düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ayakta tedavi etti.

    OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyon yapılan adreste detaylı inceleme yapan ekipler, gözaltına alınan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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