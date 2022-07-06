Bu kurala uymayanlar 1.823 TL ödeyecek! Ehliyet sahipleri dikkat! Açıklama yapıldı!

51/2-a Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Trafik Kanununda 51/2-a radar cezası tutarı 314 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere %25 oranında 235,5 TL ödeme yapılabilir.

Otoyollarda hız sınırı yükseltildi. Hız sınırları Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara – Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapıldığı bildirildi.