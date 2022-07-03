Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Dikkat: Önünüze TOGG çıkabilir! Yerli araba TOGG yollarda göründü
Yerli araba TOGG için geri sayım. Milyonların merakla bekliği yerli araç TOGG yollarda göründü. Tasarımıyla ve teknolojisiyle dikkat çeken TOGG işte böyle görüntüledi. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı. İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
03.07.2022 18:49 - Son Güncelleme: 03.07.2022 18:56