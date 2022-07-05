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    • Güncel
    • 05.07.2022 14:15
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    • 05.07.2022 14:34
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    HAVA DURUMU | Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat! Geliyor

    Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da kalacaklar “Bayramda hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından bayramda beklenen hava durumunu açıkladı.

    Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayramda beklenen hava durumunu aktardı. Prof. Dr. Şen bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Şen yağışların bayramın ikinci günü olan pazar günü de devam edeceğini duyurdu. Şen, "İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli" mesajını paylaştı.

    METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

    BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
    Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak.

    Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar devam edecek.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güney doğusundaki kuvvetli POYRAZ rüzgarının dışında önemli bir meteorolojik Hadise görünmüyor. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul 31, Ankara 28, Sinop 27, Erzurum 25, Antalya 39, İzmir 38, Şanlıurfa 40 derece" dedi.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 35°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 32°C

        Az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 29°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 38°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 28°C

            Az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 29°C

            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 29°C

            Az bulutlu

            KONYA °C, 29°C

            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C

            Az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 26°C

            Az bulutlu

            KASTAMONU °C, 27°C

            Az bulutlu

            SİNOP °C, 27°C

            Az bulutlu

            ,

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM °C, 26°C

            Az bulutlu

            SAMSUN °C, 26°C

            Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 24°C

            Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU

                Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneydoğu kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                ERZURUM °C, 26°C

                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 23°C

                Parçalı bulutlu

                MALATYA °C, 34°C

                Az bulutlu

                VAN °C, 26°C

                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 38°C

                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 38°C

                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 36°C

                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 40°C

                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat! Geliyor
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