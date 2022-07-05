HAVA DURUMU | Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat! Geliyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güney doğusundaki kuvvetli POYRAZ rüzgarının dışında önemli bir meteorolojik Hadise görünmüyor. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul 31, Ankara 28, Sinop 27, Erzurum 25, Antalya 39, İzmir 38, Şanlıurfa 40 derece" dedi.