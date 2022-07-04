Yalancının mumu yatsıya, CHP'ninki ise mahkemeye kadar! Tescillenen '128 milyar dolar' iftirası sonrası sosyal medya yıkıldı







Gelin CHP tarafından hazırlanan ve tarihin en büyük iftirası olarak mahkeme tarafından tescillenen 128 milyar dolar yalanının işleniş sürecini hatırlayalım;



CHP tüm teşkilatlarıyla örgütlü şekilde Hazine'nin 128 milyar dolarının kayığ olduğu iftirasını attı,



CHP'li troller sosyal medyadan bu yalanı köpürttü, FETÖ ve PKK troll ağları da buna destek oldu.



CHP'nin fonladığı medya ve batılı vakıfların besleiği medya bu yalanın yayılmasına destek oldu.



Hükümet yetkilileri tek tek olayın gerçek yüzünü anlattı, bunun doğru olmadığını belgeleriyle ortaya koydu.