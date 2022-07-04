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    • Güncel
    • 04.07.2022 23:25
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    • 04.07.2022 23:35
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    Yalancının mumu yatsıya, CHP'ninki ise mahkemeye kadar! Tescillenen '128 milyar dolar' iftirası sonrası sosyal medya yıkıldı

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açtığı dava, CHP’nin “128 milyar dolar nerede” kampanyasının iftiradan ibaret olduğunu ortaya çıkardı. CHP’yi tazminata mahkum eden mahkeme, CHP’nin bir veri ya da delil ortaya koyamadığına hükmetti. Yalanın üretim merkezi CHP'nin hiçbir delil sunamayıp üstüne bir de tazminata mahkum edilmesi sosyal medyanın gündemini belirledi. #YalancıCHP etiketi Türkiye gündemi ve dünya listesinde yer edindi.

    Yalancının mumu yatsıya, CHP’ninki ise mahkemeye kadar!

    Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını verdi.

    Davalı Cumhuriyet Halk Partisi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi.



    Tescillenen ve kesinleşen "128 milyar dolar yalanı" davası kapsamında, CHP'den tahsil edilecek 60.000 TL turarındaki tazminat, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.



    YALANIN ÜRETİM MERKEZİ CHP SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
    Yalanın üretim merkezi CHP'nin hiçbir delil sunamayıp üstüne bir de tazminata mahkum edilmesi sosyal medyanın da gündemini belirledi.



        Twitter kullanıcıları #YalancıCHP etiketi altında, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alıp '128 milyar dolar' yalanı ile gündemi meşgul eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP'li isimlere tepkilerini dile getirdi.



        DÜNYA GÜNDEMİNDE
        Türkiye'de gündem olan paylaşımlar, kısa sürede dünya gündemine de girdi.




        Gelin CHP tarafından hazırlanan ve tarihin en büyük iftirası olarak mahkeme tarafından tescillenen 128 milyar dolar yalanının işleniş sürecini hatırlayalım;

        CHP tüm teşkilatlarıyla örgütlü şekilde Hazine'nin 128 milyar dolarının kayığ olduğu iftirasını attı,

        CHP'li troller sosyal medyadan bu yalanı köpürttü, FETÖ ve PKK troll ağları da buna destek oldu.

        CHP'nin fonladığı medya ve batılı vakıfların besleiği medya bu yalanın yayılmasına destek oldu.

        Hükümet yetkilileri tek tek olayın gerçek yüzünü anlattı, bunun doğru olmadığını belgeleriyle ortaya koydu.

        Berat Albayrak kitabında bu yalana cevap verdi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hakkında yürütülen iftira kampanyasının üzerine dava açtı.

        Mahkemede Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, 128 milyar dolar kaybolduğu yalanınına dair tek bir delil gösteremedi.

        Mahkeme iftirayı tescilledi. Yargı CHP'nin Berat Albayrak'a 60.000 TL tazminat ödemisine hükmetti.
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        Haberler Güncel Yalancının mumu yatsıya, CHP'ninki ise mahkemeye kadar! Tescillenen '128 milyar dolar' iftirası sonrası sosyal medya yıkıldı
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