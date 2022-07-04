Yalancının mumu yatsıya, CHP'ninki ise mahkemeye kadar! Tescillenen '128 milyar dolar' iftirası sonrası sosyal medya yıkıldı

Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını verdi.
Davalı Cumhuriyet Halk Partisi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi.
Tescillenen ve kesinleşen "128 milyar dolar yalanı" davası kapsamında, CHP'den tahsil edilecek 60.000 TL turarındaki tazminat, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.
YALANIN ÜRETİM MERKEZİ CHP SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Yalanın üretim merkezi CHP'nin hiçbir delil sunamayıp üstüne bir de tazminata mahkum edilmesi sosyal medyanın da gündemini belirledi.