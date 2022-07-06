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    • Haberler
    • 06.07.2022 10:04
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    • 06.07.2022 10:04
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    6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne? Güneş-Sirius kavuşumu saat kaçta? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür 2022?

    6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu hakkında aramalar hız kazandı. 6 Temmuz'da Güneş-Sirius kavuşumu gerçekleşecek. Astrologlar tarafından gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un güneşle kavuşumu kaderin yeniden yazıldığı gün olarak nitelendiriliyor. Peki, 6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür 2022? Güneş-Sirius kavuşumu ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne?

    6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkileri araştırılmaya başlandı. 1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak ileri sürülen sirius kavuşumu olan bu güne dair her bir detay araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür 2022? Güneş-Sirius kavuşumu ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar!

    GÜNEŞ-SİRİUS KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

    Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'de Şira Yıldızı olarak geçen Sirius, Güneş'le kavuşuyor.

    6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkileri merak konusu.

    1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak bilinen sirius kavuşumu olan bu güne dair her bir detay araştırılıyor.

    SİRİUS-GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?

    Güneş-Sirius kavuşumu her yıl 4-6 Temmuz arasına denk gelir ve bu yıl kavuşum 6 Temmuz gününe denk geliyor.

    Kahin Kassandra 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkilerini "Yaptığınız, iyiliğin, kötülüğün sonuçlarını 6 Temmuz ve sonrasında alacaksınız" diyerek anlattı.

        Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten sonra adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak biliniyor.

        Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler mevcut. Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi'nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

        BUNLARI MUTLAKA YAPIN

        Astrologlar, Güneş - Sirius kavuşumunun yılın en şanslı günü olabileceğini belirtiyor. Bu günü duayla taçlandırmalısınız.

        6 Temmuz günü, dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin.

        Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk için dua edin. Bir sonraki yıldan beklentileriniz için el açın ve isteyin.
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        Haberler Haberler 6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne? Güneş-Sirius kavuşumu saat kaçta? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür 2022?
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