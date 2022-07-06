6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne? Güneş-Sirius kavuşumu saat kaçta? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür 2022?

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkileri araştırılmaya başlandı. 1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak ileri sürülen sirius kavuşumu olan bu güne dair her bir detay araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz Güneş-Sirius kavuşumu nedir, burçlara etkisi ne? Sirius Şira yıldızı ne zaman görülür 2022? Güneş-Sirius kavuşumu ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar!
GÜNEŞ-SİRİUS KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA
Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'de Şira Yıldızı olarak geçen Sirius, Güneş'le kavuşuyor.
6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkileri merak konusu.
1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak bilinen sirius kavuşumu olan bu güne dair her bir detay araştırılıyor.
SİRİUS-GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?
Güneş-Sirius kavuşumu her yıl 4-6 Temmuz arasına denk gelir ve bu yıl kavuşum 6 Temmuz gününe denk geliyor.
Kahin Kassandra 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkilerini "Yaptığınız, iyiliğin, kötülüğün sonuçlarını 6 Temmuz ve sonrasında alacaksınız" diyerek anlattı.