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    • 04.07.2022 08:58
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    Van’da terör örgütlerine operasyonu: 13 gözaltı

    Son dakika haberleri... Van'da terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

    Terör örgütlerine operasyon!

    Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    13 GÖZALTI
    Açıklamada, "27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, DEAŞ terör örgütü soruşturmalarında 3 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında da 4 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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