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    • 04.07.2022 09:20
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    Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Şırnak - Beytüşşebap kırsal alanında başlatılan Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütü PKK’ya Eren darbesi

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap kırsal alanında, 4 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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