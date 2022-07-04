Açık oy kullanarak "yeşil alan" vaadiyle şov yapmıştı! CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki büyüyor

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bulunan Tariş alanının ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında referanduma gidildi. Referandum sonucu arazinin yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıktı. Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sözünü tutmayarak Kuşadası'nın kalbi olan Tariş arazisini betonlaştırdı.
Referandum sandıkları kurulduğu gün Türkiye'nin önünde açıklama yapan Çerçioğlu, "Tariş arazisini kamulaştırdık. Sandıktan ne çıkarsa onu yapacağıma şimdiden söz veriyorum. Burada bina, çok katlı apartman olmayacak, sizin istediğiniz olacak" dedi ve milletin gözüne sokarcasına kendi oyunu da gösterip sandığa attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da Kuşadası'ndaki yeni belediye hizmet binasının açılışını yaptı. 6 yıl önce yapılan referandumda araziyi yeşil alan olarak görmek istediklerini beyan eden Kuşadalılar, bu taleplerini dikkate alınmayan Başkan Çerçioğlu'na tepki gösterdi.
KENDİ OYUNU BİLE HİÇE SAYDI
AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Özcan Özcan, "Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir bütçesiyle bu araziyi Tariş'ten satın aldı. 6 yıl önce yapılan referandumda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da açık oy kullandı. Buranın yeşil alan ve otopark olması istediğini belirtti. Kendi oyunu bile hiçe saydı. Burası yap işlet devret modeliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin elinden çıktı. İnşaatı yapan firma bu araziye beton yığınını dikti.