FERHAT ABDİ ŞAHİN'E YAKIN BİR İSİMDİ
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, MİT'in Rakka'da YPJ elebaşını imha ettiği operasyonla ilgili detayları aktardı.
Ulak şunları söyledi;
MİT, SİHA ile Suriye'nin güneyindeki Rakka'da Mizgin Kobani kod adlı Siham Mıslım'ı yok etti. Mıslım ile birlikte 3 koruması da imha edildi.
Mıslım terör örgütünün kadın kolu olarak bilinen YPJ'nin çok üst düzey isimlerinden biri idi. Teröristin Türkiye'de birçok silahlı eyleme katıldığını biliyoruz.
- Güncel
- 03.07.2022 18:19
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- 03.07.2022 18:41