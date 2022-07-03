



FERHAT ABDİ ŞAHİN'E YAKIN BİR İSİMDİ

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, MİT'in Rakka'da YPJ elebaşını imha ettiği operasyonla ilgili detayları aktardı.



Ulak şunları söyledi;



MİT, SİHA ile Suriye'nin güneyindeki Rakka'da Mizgin Kobani kod adlı Siham Mıslım'ı yok etti. Mıslım ile birlikte 3 koruması da imha edildi.



Mıslım terör örgütünün kadın kolu olarak bilinen YPJ'nin çok üst düzey isimlerinden biri idi. Teröristin Türkiye'de birçok silahlı eyleme katıldığını biliyoruz.