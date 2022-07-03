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    • 03.07.2022 18:19
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    • 03.07.2022 18:41
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    Son dakika: MİT gururla sunar! YPJ elebaşı Siham Mıslım (Mizgin Kobani) Rakka'da SİHA ile imha edildi

    Terör örgütü PKK'nın bir kolu olan YPJ'nin elebaşı Siham Mıslım, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Rakka'da düzenlediği nokta operasyonda SİHA ile etkisiz hale getirildi.

    YPJ elebaşı Rakka’da SİHA ile vuruldu

    YPJ elebaşı Siham Mıslım, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Rakka'da düzenlediği operasyonda SİHA ile etkisiz hale getirildi.



    Mıslım ile birlikte 3 koruması daha öldürüldü.

    Siham Mıslım'in Ayn el -Arab doğumlu olduğu kaydedildi.

    Öte yandan YPJ elebaşı Mıslım'in aracının Rakka'daki Ayn İssa ve Tel El-Samen güzergahında imha edildiği gelen bilgiler arasında.



    FERHAT ABDİ ŞAHİN'E YAKIN BİR İSİMDİ
    A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, MİT'in Rakka'da YPJ elebaşını imha ettiği operasyonla ilgili detayları aktardı.

    Ulak şunları söyledi;

    MİT, SİHA ile Suriye'nin güneyindeki Rakka'da Mizgin Kobani kod adlı Siham Mıslım'ı yok etti. Mıslım ile birlikte 3 koruması da imha edildi.

    Mıslım terör örgütünün kadın kolu olarak bilinen YPJ'nin çok üst düzey isimlerinden biri idi. Teröristin Türkiye'de birçok silahlı eyleme katıldığını biliyoruz.



        Hareket ettiği nokta belirlendi ve nokta operasonla Rakka'nın Ayn İssa kampı ile Tel El-Samen arasındaki sivillerin olmadığı bir noktada SİHA'larımız tarafından vurularak araç imha edildi.

        Öldürülen terörist, Suriye'deki teröristlerin lideri Ferhat Abdi Şahin'e yakın isimlerden biriydi.


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        Haberler Güncel Son dakika: MİT gururla sunar! YPJ elebaşı Siham Mıslım (Mizgin Kobani) Rakka'da SİHA ile imha edildi
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