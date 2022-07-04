15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'e duygulandıran mektuplar: "Cennet abla izindeyim"

15 Temmuz'da hainlerin bombasıyla şehit düşen özel harekatçı Cennet Yiğit'in hatırasını yaşatmak için ailenin evlerinin alt katına oluşturduğu anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti. Anı evindeki deftere bugüne kadar binlerce kişi duygu dolu satırlar yazdı.
BİR HAFTA SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ
25 yaşındaki Şeyma Şenburç' mektubunda "Bana 'Git özel harekatçı ol. Eğer istiyorsan vazgeçme' dedin. Vasiyetin o gün bugündür aklımda. Sen çok sevdiğim, imrenerek baktığım ve benim hayallerimi yaşayan bir meleksin. Umarım senin yolundan ilerleyebilirim. Senin yaşadığın hayat benim amacım oldu" yazmıştı.
Ağlatan o satırları kaleme alan Şeyma Şenburç'u buldu ve anı evine tekrar götürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, Cennet Yiğit'in teyzesinin torunu olduğunu öğrendiğimiz Şeyma, duygularını ve şehit Cennet Yiğit'le ilgili hikayesini anlattı: Çocukluğum Manisa'da geçti. Cennet Abla ise Antalya'daydı. Çok fazla görüşemiyorduk.
Son olarak, o hain darbe girişiminden bir hafta önce, bayramda görüştük. Bana Diyarbakır Sur'da katıldığı operasyondaki fotoğraflarını gösterip, "Git özel harekâtçı ol. Eğer polis olmak istiyorsan sakın vazgeçme, inat et. Bak artık başörtülüler de PÖH olabiliyor" dedi. Bir hafta sonra ise 15 Temmuz gecesi şehit düştü.