15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'e duygulandıran mektuplar: "Cennet abla izindeyim"



Ağlatan o satırları kaleme alan Şeyma Şenburç'u buldu ve anı evine tekrar götürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, Cennet Yiğit'in teyzesinin torunu olduğunu öğrendiğimiz Şeyma, duygularını ve şehit Cennet Yiğit'le ilgili hikayesini anlattı: Çocukluğum Manisa'da geçti. Cennet Abla ise Antalya'daydı. Çok fazla görüşemiyorduk.



Son olarak, o hain darbe girişiminden bir hafta önce, bayramda görüştük. Bana Diyarbakır Sur'da katıldığı operasyondaki fotoğraflarını gösterip, "Git özel harekâtçı ol. Eğer polis olmak istiyorsan sakın vazgeçme, inat et. Bak artık başörtülüler de PÖH olabiliyor" dedi. Bir hafta sonra ise 15 Temmuz gecesi şehit düştü.