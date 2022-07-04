Son dakika: Kamuyu zarara uğratmışlardı! Erol Evcil'in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi tutuklandı





NE OLMUŞTU?

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan 3 suç örgütüne operasyon düzenledi.



İş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı.



Şirketleri ise akrabaları üzerine geçirdiği belirlendi. Devlete 4 milyar lira vergi borcu olan Erol Evcil'in lüks yaşantısından ödün vermediği ortaya çıktı.Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil'e ait uçağına el konuldu.



Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı.



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