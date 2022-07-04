Son dakika: Kamuyu zarara uğratmışlardı! Erol Evcil'in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi tutuklandı

Demir Yumruk Operasyonu kapsamında tespit edilen suç gruplarından Erol Evcil'in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk oldu.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi.
Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.
Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan 3 suç örgütüne operasyon düzenledi.
İş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı.
Şirketleri ise akrabaları üzerine geçirdiği belirlendi. Devlete 4 milyar lira vergi borcu olan Erol Evcil'in lüks yaşantısından ödün vermediği ortaya çıktı.Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil'e ait uçağına el konuldu.
Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı.