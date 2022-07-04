İşte Başkan Erdoğan'ın 4'lü zirvede masaya koyduğu rapor... Ne anlatıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Madird'de NATO Zirvesine katıldı. Erdoğan zirve öncesi Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile 4'lü görüşme gerçekleştirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebine karşı Türkiye masaya şartlarını koydu ve istediğini alarak ciddi kazanımlar elde etti. 4'lü zirvede Başkan Erdoğan'ın masaya koyduğu rapor dikkat çekti. Rapor PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye Kolu PYD-YPG'yi ve kirli ilişkilerini deşifre ediyor. İşte o rapor ve detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Madird'de NATO Zirvesine katıldı. Erdoğan zirve öncesi Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile 4'lü görüşme gerçekleştirdi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebine karşı Türkiye kendi şartlarını sundu ve zirve sonrası imzalanan ortak bildiri ile Türkiye istediğini alarak ciddi kazanımlar elde etti.
• PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.
• Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.
• İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.
• Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.