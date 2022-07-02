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    • 02.07.2022 08:35
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    • 02.07.2022 09:19
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    SON DAKİKA: Türkiye'nin diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında: Dikkat çeken İsveç detayı

    Son dakika haberleri... Stockholm ve Helsinki'den ardı ardına Türkiye ile anlaşmaya bağlılık açıklamaları geliyor. İsveç Başbakanı "Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" derken, Finlandiya'dan da "İşbirliğine hazırız" denildi.

    Başkan Erdoğan’ın uyarısı dünya basınında!

    İspanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ndeki tarihi anlaşmanın yankıları sürüyor. Türkiye, terör örgütlerine desteklerini kesmeleri karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu şartlı olarak kaldırmıştı. Bu anlaşma mutabakatına uyacaklarına dair iki ülkeden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor..

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.

    Andersson, daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğuna dikkat çekti ve "Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadesini kullandı.

        "İŞBİRLİĞİ BAŞLAYACAK"
        Finlandiya'dan da terör örgütü PKK'ya ek yaptırımlara hazır olduklarına ilişkin açıklama geldi. Aynı zamanda terör şüphelilerinin iadesi hakkında Türkiye'yle işbirliği vurgusu yapıldı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise üçlü muhtırayı değerlendirdi.

        Haavisto, ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili imzalanan üçlü muhtıranın ardından terör örgütü PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya hazır olduklarını, terör şüphelileri hakkında yakında Türkiye ile işbirliğini başlatacaklarını bildirdi. Haavisto, "PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda ortak anlayışımız var. PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya ve Türkiye'den bu konuda bilgi almaya hazırız" diye konuştu.

        ERDOĞAN'IN UYARISI DÜNYA BASININDA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından yaptığı basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın mutabakat muhtırasında verdiği sözleri tutmaması halinde, bu iki ülkenin NATO üyeliklerini TBMM'de onaylamayabileceği uyarısını yapmıştı. Dünya basını bu uyarıya geniş yer verdi.

            Financial Times: Erdoğan, İsveç'in Ankara'nın terörizmle suçladığı 73 kişiyi iade etmesi gerektiğini, aksi takdirde parlamentoda, ülkenin NATO'ya üyelik hedefini yeniden veto etme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

            AFP: Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini hâlâ engelleyebileceği konusunda uyardı.

            Guardian: Erdoğan, Türkiye'nin terörisleri iade talebinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

                YUNANİSTAN: YENİLGİYE UĞRADIK
                Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'nin diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında: Dikkat çeken İsveç detayı
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