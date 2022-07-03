Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2022 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2022 18:22
    ABONE OL

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

    Terör örgütü ile göbek bağı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı. Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi. Öte yandan Ankara'da gerçekleştirilen kongrede terör örgütü lehine slogan atan 4 zanlı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    HDPKK’da Eş Genel Başkanlık seçimi!

    Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

    Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.



    Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.

    Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.



    SALONDA TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ POSTERİNİ AÇMAYA ÇALIŞTILAR
    HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sırasında, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

    Görevlilerin müdahalesi sonrası yüzü bezle kapalı iki kişi, posterle tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.



        TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA
        HDP kongresinde bir grup ise halay çekip terör örgütü elebaşına destek sloganları attı.

        Halay çeken grubun sloganlarına, salonda bulunanlar da eşlik etti.

        Terör örgütü lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı.



        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
        Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TELE 1’de yine Türkçe ezan takıntısı!
        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi
            SON DAKİKA