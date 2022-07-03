Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi





Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.



Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.