Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.
Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.
Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.
Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
SALONDA TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ POSTERİNİ AÇMAYA ÇALIŞTILAR
HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sırasında, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.
Görevlilerin müdahalesi sonrası yüzü bezle kapalı iki kişi, posterle tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.