İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları,tabiat parkları,korular,parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak,spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır" dedi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.
Belirtilen nedenlerle;
6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.
Madde 1- İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.