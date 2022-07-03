Özgür gazetecilik naraları atan Özlem Gürses Mansur Yavaş'ın önünde iki büklüm! Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: Bu ne hal Özlem



Sayıları bir elin parmağını geçmese de eleştirel sesler, yine Erdoğan'ı destekledikleri için "yandaş" diye yaftalanan gazetecilerden geldi.

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler "bizim tarafsızların" partilerine geçince de foyaları iyice döküldü. Hepsi birer belediye gazetecisine dönüştüler.

Bugünlerde de öne geçebilmek, göze girebilmek için yalakalıkta sınır tanımıyorlar.

Ne yapsınlar, pasta sınırlı...

Yaptığı yıkama yağlamayla röportaj esnasında Ekrem İmamoğlu'nu bile utandıran Sedef Kabaş gibi rakiplerini alt etmeleri kolay değil.

Ama bence Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünde iki büklüm eğilen Özlem Gürses son performansıyla aradaki farkı epey açtı.

Hakikaten o ne haldir Özlem Hanım?

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