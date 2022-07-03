Firari FETÖ'cü Muhammed Çetin'den skandal talep: Emekli maaşının peşine düştü

17-25 Aralık sürecinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tarafından AK Parti'den istifa ederek ABD'nin Pensilvanya eyaletine kaçan Muhammed Çetin'in kardeşine verdiği vekaletname ile Türkiye'de bulunan emekli maaşını almaya çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün, AK Parti içine örgüt mensubu bazı milletvekillerini yerleştirerek Gülen'in talimatıyla 17/25 Aralık sürecinde birer birer istifa ettirilmişti. İstifa edenler arasında İstanbul Milletvekili Muhammet Çetin de bulunuyordu.
FETÖ'NÜN TALİMATIYLA İSTİFA EDİP ABD'YE KAÇTI
Çetin, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından da Türkiye'den firar ederek ABD'nin Pensilvanya eyaletine kaçtı. Firari FETÖ'cü ABD'den kardeşi Hüseyin Çetin'e çıkardığı vekaletname aracılığıyla Türkiye'de yatan emekli maaşını çekmek istedi. MASAK tarafından yapılan incelemede söz konusu hesabın FETÖ'den yakalaması olan Muhammed Çetin'e ait olduğu belirleyince durum İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.
2017'DEN BERİDİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan ihbar sonrası savcılık Hüseyin Çetin ve Muhammed Çetin kardeşler hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında dosya yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturma kapsamında Muhammed Çetin hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2017 yılında yakalama emri bulunduğu belirlendi.