25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!

SOKAKTA YAŞIYOR

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kâğıt üzerinde milyon dolarlık şirket sahibi İbrahim D.'yi yakalamak için gittikleri Adana'da şoka uğradı. Yırtık elbiseler, kir pas içinde, dişleri dökülmüş ve sokakta yaşayan İbrahim D.'nin "milyon dolarlık" şirket sahibi olabileceğine ekipler önce inanamadı. Ancak hakkında gözaltı kararı vardı ve İbrahim D. yakalanarak emniyete getirildi. Hücreye konulan 'evsiz' İbrahim D. ile ilgili gerçek de burada ortaya çıktı.