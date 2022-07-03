25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!

Demir-Çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğratan 3 farklı suç grubuna yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde onlarca içi boşaltılmış, batık duruma getirilmiş şirket bulundu.
SOKAKTA YAŞIYOR
Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kâğıt üzerinde milyon dolarlık şirket sahibi İbrahim D.'yi yakalamak için gittikleri Adana'da şoka uğradı. Yırtık elbiseler, kir pas içinde, dişleri dökülmüş ve sokakta yaşayan İbrahim D.'nin "milyon dolarlık" şirket sahibi olabileceğine ekipler önce inanamadı. Ancak hakkında gözaltı kararı vardı ve İbrahim D. yakalanarak emniyete getirildi. Hücreye konulan 'evsiz' İbrahim D. ile ilgili gerçek de burada ortaya çıktı.
AKLİ DENGESİ YOK
İbrahim D.'nin akıl sağlığı yerinde değildi, üzerine şirket kurulmuştu. Bu şirket üzerinden ise 4 ayda 210 milyon liralık işlem yapılmıştı, naylon faturalar düzenlenmişti.