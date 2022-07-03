Alman basınında gündem PKK/YPG! Türkiye'nin haklı çabası kirli dosyaları ortaya serdi





JEFFREY: PKK-YPG AYNI

Haberde ayrıca ABD'nin eski Irak ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey'nin PKK-YPG bağlantısını açıklaması da hatırlatıldı. Jeffrey, mayıs ayında Washington'un 2014 yılından bu yana Suriye'de terör örgütü PKK ile bağlantılı bir örgütle çalıştığını söylemiş ve bu örgütün YPG olduğunu itiraf etmişti. Haberde ayrıca Jeffrey'in, PKK'nın artık Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin bazı bölgelerinde etkisini artırdığını, Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığına da yer verildi.