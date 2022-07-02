6'lı masada yeni kriz! Eşgal çizilecek toplantı öncesi iletişim sıkıntısı

MASANIN GÜNDEMİ "EŞGAL" ÇİZMEK

6'lı masanın bu toplantı için gündemi ise adeta komedi filmi gibi. Liderlerin bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasasını konuşması bekleniyor. Bununla birlikte toplantıda aday için bir isim çıkması beklenmezken CHP kulislerinda "Aday ismi değil, ama eşkali belli olur" ifadeleri konuşuluyor.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, 'muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusunun, bu toplantıda da netleşmesi beklenmiyor. Ancak liderlerin, seçime "ortak adayla" mı, yoksa "ayrı ayrı adaylarla mı" gideceğine ilişkin tutum belirlenmesi konusunda adım atılabileceği belirtiliyor. Masadaki siyasi partiler, uzlaşma sağlanması halinde "ortak aday" çıkarılması konusunda hemfikir görünüyor. Ancak bu konuda mutabakata bağlanmış bir karar yok. CHP kulislerinde konuşulanlara bakılacak olursa toplantıda altı parti liderinin gündemi karikatür çizimi olacak.