CHP'nin Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik iftira kampanyasına yargı tokadı!

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Yargı son dönemin en büyük iftira kampanyasına tokadı bastı. Albayrak'ın avukatı, İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi mahkum ettiğini açıkladı. Albayrak'a ödenecek 60 bin TL tazminatın ise şehit yakınlarına bağışlanacağını vurguladı. "Bunun, CHP ve gizli ortaklarını rahatsız edeceğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.

