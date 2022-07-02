Yargı son dönemin en büyük iftira kampanyasına tokadı bastı. Albayrak'ın avukatı, İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi mahkum ettiğini açıkladı. Albayrak'a ödenecek 60 bin TL tazminatın ise şehit yakınlarına bağışlanacağını vurguladı. "Bunun, CHP ve gizli ortaklarını rahatsız edeceğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.
- Güncel
- 02.07.2022 Gazete
CHP'nin Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik iftira kampanyasına yargı tokadı!
CHP'nin, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik iftira kampanyası yargıya çarptı. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 60 bin TL ödemesi kararlaştırıldı.
Yargı son dönemin en büyük iftira kampanyasına tokadı bastı. Albayrak'ın avukatı, İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi mahkum ettiğini açıkladı. Albayrak'a ödenecek 60 bin TL tazminatın ise şehit yakınlarına bağışlanacağını vurguladı. "Bunun, CHP ve gizli ortaklarını rahatsız edeceğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.