Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun





"ALLAH MİLYON KERE RAZI OLSUN"

"Ulan dünya düşmansa bir adama bilinki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor. Adam gibi adam, ölürsem onunla ölürüm" diyen şahıs, "Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de orta doğu... Bulunduğun konjoktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun" şeklinde konuştu.



İşte sosyal medyanın gündemine oturan o sözler;



Ben bununla geldim, bununla giderim. Düzgün adam kardeşim yıllardır tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlümden satın alamazsın. Duyguları alamazsın. O adam bir defa kalbimize girmiş. Reis adama rol yaptırmaz. CHP'li Ali'yi Veli'yi bilmem.



Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu. Su satın alıp kovayla tıraş oluyordum. Her taraf çöp, sular akmıyordu. Bu tiyatroya ben gelmem yanlış anlama. Reis'le geldim Reis'le giderim.