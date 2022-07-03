Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun

Bir vatandaşın sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dile getirdiği görüşleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Erdoğan'a olan sevgisine dile getiren vatandaş, "Parayla bu sevgiyi gönlümden satın alamazsın. Duyguları alamazsın. O adam bir defa kalbimize girmiş" ifadelerini kullandı.
90'lı yıllarda İstanbul'un CHP belediyeciliği yüzünden çektiği sıkıntıları anımsatan söz konusu vatandaş, "Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu. Su satın alıp kovayla tıraş oluyordum. Her taraf çöp, sular akmıyordu" dedi.
"ALLAH MİLYON KERE RAZI OLSUN"
"Ulan dünya düşmansa bir adama bilinki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor. Adam gibi adam, ölürsem onunla ölürüm" diyen şahıs, "Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de orta doğu... Bulunduğun konjoktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun" şeklinde konuştu.
İşte sosyal medyanın gündemine oturan o sözler;
Ben bununla geldim, bununla giderim. Düzgün adam kardeşim yıllardır tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlümden satın alamazsın. Duyguları alamazsın. O adam bir defa kalbimize girmiş. Reis adama rol yaptırmaz. CHP'li Ali'yi Veli'yi bilmem.
Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu. Su satın alıp kovayla tıraş oluyordum. Her taraf çöp, sular akmıyordu. Bu tiyatroya ben gelmem yanlış anlama. Reis'le geldim Reis'le giderim.
Her önüne gelen Reis'e saldırıyor. Adam eşine 'bir bardak çay ver' diyemiyor bahanesi Reis.
Ulan dünya düşmansa bir adama bilinki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor. Adam gibi adam, ölürsem onunla ölürüm.
Vay Kemal'iymiş, Meral'iymiş bilmem neyiymiş... Rabbim istemediği sürece kimse bir şey yapamaz. Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de ortadoğu... Bulunduğun konjoktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun.
Kim gelirse gelsin, feriştahı gelse de Reis'e bir şey yapamaz.