CHP'de makamların parayla satıldığını yıllar önce Oğuz Kaan Salıcı da itiraf etmiş: Ankara'ya verdiğiniz kaporalar...

Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.

BİR BOMBA DA TUBA TORUN'DAN: DOLARLA VEKİL OLUYORLAR

Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.

Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.

BENZER İTİRAFLARI SALICI DA YAPMIŞTI

Bu ifadeler CHP'deki 'liyakat' tartışmalarını ve kirli illişkileri yeniden gündeme getirdi. Erdoğdu ve Torun'un istifaya götüren itirafın bir benzerini CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından yıllar önce yapıldığı ortaya çıktı.

"ANKARA'DAKİ ABİLERİNE KAPORA YATIRANLARIN KAPORALARI YANDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yıllar önce CHP İstanbul İl Başkanıyken aday adayları toplantısında şu ifadelere imza atmıştı:

"Ankara'daki abilerinize güvenmeyin. Ankara'daki abilerine kapora yatıranların kaporaları yandı. Bol sıfırlı çekleri verenler çeklerini geri alsın''

CHP'DE MAKAMLAR PARAYLA SATILIYOR

Salıcı'dan yıllar sonra Torun'un yaptığı benzer itiraflar 'CHP'de makamların paralarla' satıldığının ispatı niteliğinde oldu. Meseleyi Sabah Yazarı Mahmut Övür de köşesine taşıdı

Övür şu ifadeleri kullandı:

"CHP iktidar havasına girmesine rağmen iç kargaşa bitmek bilmiyor. Gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın... CHP'nin olay çıkarmakla ünlü milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolündeki son skandal ise istifa etmesine rağmen CHP'yi sarsmaya devam ediyor. İşin aile içi boyutu bir yana istifalarına neden olan asıl mesele eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan yeni eşi Tuba Torun'un "dolarlar"dan söz etmesi... Bu söz bir kez daha CHP'de makamların parayla satıldığı iddiasını akla getirdi.

Torun'un bu sözleri yabana atılacak gibi değil; çünkü aynı meseleyi yıllar önce partinin ikinci adamı, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da seslendirmişti. Bir anlamda Torun'un bugün söylediğini Salıcı 2014 yılında söylemiş ve şu sözleri manşet olmuştu:

"Ankara'ya verdiğiniz kaporalarınızı geri alın..."

Şimdi herkes Salıcı'nın ne diyeceğini merak ediyor; CHP'de kapora işi devam mı ediyor?"