15 Temmuz gecesi tek yumurta ikizlerini FETÖ'cü hainlerin bombası ayırdı! Eşini aradı helallik istedi dakikalar sonra şehit oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için ikizi Erkan Yiğit ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Volkan Yiğit, darbeci pilotların attığı bomba sonrası gazi olurken ikizi Erkan Yiğit ise şehit düştü. Gazi Yiğit, "Sabah namazını yan yana kıldık. Eşine, 'Hakkını helal et, ölmek var dönmek yok' dedikten sonra şehit oldu. İnsanlar o gün bankamatik kuyruklarında beklerken biz vatanımıza sahip çıktık, tek derdimiz vatanımızdı" ifadelerini kullandı. O kara geceyi sürekli hatırladığını dile getiren Volkan Yiğit yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "15 Temmuz gecesi televizyonlardan darbe girişimi olduğunu öğrendim. İkizim Erkan Yiğit'i aradım. Açmadı telefonu. Ardından annemi aradım Erkan'ı sordum, uyuduğunu söyledi. 'Anne Erkan'ı uyandır, darbe girişimi var. Biz dışarı çıkıyoruz arkadaşlarla darbeye direnmek için, Erkan'ı uyandır o da gelsin' dedim. Daha sonra Erkan'ı da aldım ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gittik."
BURASI DÜŞERSE TÜRKİYE DÜŞER
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gider gitmez zırhlı aracın içinden sivil halka ateş açıldığını ve o ateş sonrası 2 sivilin şehit olduğunu kaydeden Yiğit, "Onu görünce kamyonun içindeki askerleri alarak Külliye'nin polislerine teslim ettik. Sabah ezanı okundu. Bir Özel Harekatçı yanımıza geldi ve 'Allah rızası için buraları terk etmeyin. Burası düşerse Türkiye düşer. Eğer ben ölürsem silahım size helaldir, burayı koruyun' dedi. Biz de 'Abi ölene kadar buradayız, bir yere gitmiyoruz' dedik ve jet üzerimizden uçarken ilk bombasını jandarmaya, oradan manevra yaparak yol üstünde ki biz sivil vatandaşları vurdu. Atılan o bomba ile ikizim Erkan Yiğit şehit oldu, ben de omzuma gelen şarapnel parçası sonucu gazi oldum" dedi.
35 YILDIR AYRILMAMIŞTIK
İkizi Erkan Yiğit ile 15 Temmuz gününe kadar bir an olsun ayrılmadıklarını söyleyen Volkan Yiğit, "Bizim gezmemiz de, düğünümüz de bir oldu, askere de beraber gittik, çocuklarımız bile aynı anda doğdu. Hiç ayrılmamıştık 35 yıldır ama 15 Temmuz bizi ayırdı" ifadelerini kullandı.